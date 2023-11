Buen Fin 2023 en Claro Shop: ¡Descubre los Descuentos que Estabas Esperando!

¡El tan esperado Buen Fin 2023 por fin ha llegado, y muchos de nosotros ya estamos en modo Caza Ofertas! Con ese espíritu de búsqueda y ahorro en mente, queremos compartirte una serie de simples y efectivos tips para que aproveches al máximo esta oportunidad con Claro Shop del 17 al 20 de noviembre.

Inicia tu estrategia con una lista cuidadosamente elaborada de productos que realmente necesitas.

Organiza esa lista en un orden prioritario, para asegurarte de realizar tus compras de manera efectiva.

Aprovecha al máximo las ofertas, teniendo en cuenta las marcas y los beneficios que cada producto y oferta específica te ofrece.

Además de estos consejos, hemos preparado una selección exclusiva de productos que estamos seguros que sí o sí te encantarán.

¿Por qué aprovechar el Buen Fin 2023 en Claro Shop?

Porque además de ser práctica; es el destino ideal para descubrir una variedad infinita de productos y marcas que se adaptan a todas las edades y, lo mejor de todo, a excelentes precios.

Podrás encontrar hasta el 60% en una amplia variedad de productos, desde electrónicos y electrodomésticos hasta moda y artículos deportivos. Marcas destacadas como Apple, Samsung, Lenovo, Hisense, Puma, Whirlpool, y muchas más, hasta 24 meses con tu crédito Claro Shop, 10% de descuento adicional en tu primera compra con Crédito Claro Shop, hasta 15 MSI con tarjetas de crédito participantes.

Los imperdibles del Buen Fin 2023 en Claro Shop

En esta lista, encontrarás productos esenciales para entretenimiento, hogar, descanso y también opciones ideales para los más pequeños e incluso opciones ideales para regalar en la próxima Navidad.

Samsung Galaxy Tab A9

Sumérgete en la innovación con la Samsung Galaxy Tab A9: con su pantalla de 11.0 podrás vivir una experiencia visual inmersiva. Además, disfruta de un generoso almacenamiento de 128GB, respaldado por una potente batería de 7,040 mAh. La integración de Quad Speakers y su elegante diseño, disponible en tres colores (negro, plata y azul), hacen de esta tablet la combinación perfecta de tecnología y estilo.

Consola Playstation 5 Edición Estándar

Explora un universo de posibilidades con la PS5, la consola más codiciada del momento que redefine las reglas del juego. Equipada con una SSD de ultra velocidad, retroalimentación háptica, gatillos adaptables y audio 3D, ofrece una experiencia única. Descubre gráficos sorprendentes y una inmersión total. ¡La PS5 te espera para vivir la emoción del juego como nunca antes!

Honor Magic5 Lite

El Honor Magic5 Lite es tu compañero ideal, gracias a su batería de 5100 mAh que garantiza duración para todo el día. Disfruta de una experiencia visual cautivadora con su pantalla AMOLED Curva, y confía en su durabilidad y resistencia gracias a su protección de Gorilla Glass. Este dispositivo fusiona elegancia y funcionalidad, destacando con su versátil cámara, rendimiento potente y un diseño que captura todas las miradas.

Pantalla 55″ Samsung 4K Un55Cu8000Fxzx

Experimenta una calidad visual incomparable con la tecnología OLED de Samsung, que garantiza negros profundos, blancos nítidos y colores vibrantes. Sumérgete en un sonido envolvente de calidad cinematográfica gracias a Dolby Atmos y altavoces de canal superior. Solo Samsung puede ofrecer esta experiencia visual y auditiva de alta gama.

Lavasecadora LG Carga Frontal 20Kg Wd20Wv26R

Sorpréndete con su tecnología LG AI DD™ (Motor LG Inverter Direct Drive™ con Inteligencia Artificial), que no sólo detecta el peso de la ropa, sino que además, detecta las características de los tejidos, suavidad de las telas, para determinar de forma automática el patrón de lavado más óptimo. Es la solución perfecta para el cuidado de tu ropa.

Refrigerador Samsung Bespoke Congelador Inferior 12P Rb33A3070Ap Sfte

Experimenta la eficiencia del sistema de enfriamiento All Around Cooling que refrigera cada rincón de manera uniforme. Este refrigerador Samsung Bespoke no solo ofrece funcionalidad avanzada, sino que también te permite personalizar la dirección de apertura de la puerta y el color del panel para que se integre perfectamente a tu cocina, convirtiéndose en la joya de este espacio.

Colchón King Size Restonic Crosby Con Mega Colchoneta

Experimenta el máximo confort con el colchón Restonic, diseñado con acolchado ortopédico para mejorar la postura y el descanso. Disfruta de una sensación de lujo gracias a la colchoneta Euro Top y la tela stretch, que no solo proporcionan comodidad, sino que también tienen propiedades antibacterianas. Descubre el descanso perfecto con este colchón Restonic, redefiniendo la calidad de tu sueño.

Laptop Lenovo IdeaPad 1 15AMN7

Optimiza tu experiencia con la laptop Lenovo IdeaPad, que presenta una pantalla sin marcos para una visualización envolvente y altavoces Dolby Audio para un sonido vibrante. Disfruta de largas horas de duración de la batería y carga rápida. Esta laptop combina potencia y portabilidad en un diseño elegante que se adapta a tu estilo de vida.

Tenis Nike Air Force 1 Low “Have A Nike Day Earth”

Con su diseño de suela tipo cupsole, cuero impecable y costuras resistentes, estos tenis Nike reinventan el clásico para brindarte comodidad y estilo duraderos. La amortiguación Air, inicialmente diseñada para el básquetbol de alto rendimiento, agrega un toque distintivo, proporcionando confort en cada paso que des.

Nintendo Switch Oled 64GB Neon Azul/Rojo

Con una cámara infrarroja que detecta la distancia y formas, el Nintendo Switch OLED ofrece una experiencia de juego emocionante. Su generoso disco duro de 64GB te permite almacenar apps, fotos y videos. Podrás adentrarte en sus colores vibrantes y disfrutar de entretenimiento sin límites con este increíble dispositivo.

Perfume La Vie Est Belle 100ml

Despierta tus sentidos con las notas iniciales de grosellas negras y peras, seguidas por un corazón de iris, jazmín y flor de azahar del naranjo. Las cálidas notas de pachulí, haba tonka, vainilla y praliné completan esta fragancia, creando un aura cautivadora ideal para esos momentos especiales que destacan tu encanto y elegancia.

Lego Barco-Tiburón de las Pesadillas

Explora la diversión de la construcción con este set, que presenta emocionantes accesorios y globos oculares voladores. Con 1389 piezas para armar, ofrece una experiencia de construcción que despierta la imaginación, brindando a niños y adultos la oportunidad de crear emocionantes aventuras en el mar.

Impresora Multifuncional Brother DCP-T720DW

Experimenta la impresión sin complicaciones con este dispositivo que ofrece conectividad inalámbrica, impresión dúplex y un alimentador automático de hasta veinte hojas. Ya sea para uso en casa o en la oficina, este equipo combina economía y calidad excepcional, facilitando tu vida con conexión WiFi y funciones avanzadas.

Bicicleta Montaña Rodada 29 21 Velocidades Kugel Lakmus

Descubre la bicicleta perfecta para tus aventuras, una MTB rodada 29 con 21 velocidades, ideal tanto para el ciclismo de montaña como para desplazarte por la ciudad. Esta bicicleta resistente y confiable te acompañará en todo tipo de terrenos, ya sea explorando rutas desafiantes en la montaña o moviéndote por la ciudad. La elección ideal para los amantes del ciclismo que buscan versatilidad y rendimiento.

Parrilla de Gas Gutstark Cristal Templado Empotrable

Fabricada con acero inoxidable, cristal templado y hierro, esta parrilla ofrece durabilidad y elegancia. Incluye todos los elementos necesarios para una experiencia completa, desde la parrilla y quemadores hasta las boquillas para gas LP y natural. Con un diseño elegante y funcional, esta parrilla es el complemento perfecto para tus reuniones en casa, garantizando deliciosas parrilladas con un toque de estilo.

Amazon Echo Dot 5th Gen Bocina Inteligente Con Alexa Negro

Experimenta un audio excepcional con voces claras, bajos profundos y sonidos vibrantes. Esta bocina no solo ofrece calidad de sonido, sino que también te permitirá controlar dispositivos compatibles con comandos de voz y activar rutinas mediante sensores integrados. Haz de tu hogar un lugar inteligente y disfruta de un sonido envolvente en cada rincón.

Apple AirPods Pro (2ª Generación)

Explora una experiencia auditiva excepcional con hasta dos veces más cancelación activa de ruido, un modo ambiente adaptable y audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza. Goza de un sonido inmersivo y premium que te permitirá disfrutar plenamente de cada nota mientras elimina el ruido externo.

Microsoft XBOX Series S 512GB SSD

La primera consola de juegos compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos redefine la jugabilidad con imágenes de espectro completo y audio envolvente. Además, experimenta la comodidad de un nuevo control inalámbrico. Vive una experiencia de juego inmersiva con gráficos potentes, todo dentro de un diseño compacto que garantiza horas de entretenimiento sin límites.

Masajeador Piernas Eléctrico Legs Ejercitador Circulación Pies Power Fortalecedor de Piernas Centurfit

Ideal para aliviar la incomodidad de las piernas cansadas o con varices, este dispositivo utiliza la vibración para tonificar y fortalecer los músculos. Cuenta con tres programas (dos manuales y uno automático) y quince niveles de intensidad. Este masajeador mejorará tu circulación y podrás disfrutar de una sensación de bienestar en cada sesión de masaje.

Horno de Microondas Lg Neochef 1.5 Ft Ms1597Dis

Con la tecnología Smart Inverter de LG, este horno de microondas brinda una cocción uniforme y ágil. Además, su recubrimiento Easy Clean facilita la eliminación de residuos. Definitivamente una adición moderna y eficiente para tu cocina, este dispositivo combina un diseño elegante con tecnología avanzada para simplificar la preparación de tus comidas.

Así que prepárate para adquirir al mejor precio, esos productos que complementarán tu día a día. Búscalos aquí.

Claro shop la experiencia

En el Buen Fin 2023, visita Claro Shop y vive la mejor experiencia de compra en línea. Obtén detalles sobre las formas de pago consultando el enlace aquí. Descarga la app oficial Claro Shop, disponible para iOS y para Android, y aprovecha al máximo este evento.