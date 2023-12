Receta de Pozole Navideño con Sazón Knorr: Experiencia de tradición y sabor

La cena de Navidad va más allá de la preparación de un platillo; es en un emotivo ritual en el que cada paso es un acto de amor, desde la elección cuidadosa de ingredientes hasta llevarlo a la mesa.

El símbolo especial de cada platillo navideño

En estas cenas navideñas, cada platillo se vuelve un símbolo especial. El pozole, por ejemplo, encierra siglos de tradición, siendo un puente en las celebraciones en las familias mexicanas. Su sabor evoca recuerdos, encendiendo la nostalgia, y su aroma es un viaje al corazón de las festividades, recordándonos que estas experiencias culinarias perduran de generación en generación.

Knorr Caldo de Pollo: El cómplice perfecto en la navidad

En este contexto, Knorr Caldo de Pollo se convierte en el cómplice perfecto para resaltar la magia de estas cenas navideñas. Su auténtico sabor y propiedades únicas elevan cada bocado, añadiendo una dimensión especial a la receta tradicional de Pozole Navideño. La calidad y pureza de los ingredientes de Knorr Caldo de Pollo hacen que cada platillo sea excepcional, permitiendo que el verdadero espíritu de la Navidad se refleje en cada mesa.

Pozole Navideño con sazón Knorr: Ingredientes y pasos sencillos

Si aún no has preparado este delicioso platillo, no te preocupes. Aquí tienes la receta para cuatro porciones. ¡Será fácil y sencillo!

Ingredientes:

2 cubos de Knorr Caldo de Pollo

500 g de maíz pozolero (cacahuazintle), previamente remojado

1 kg de carne de cerdo (pierna o paleta), en trozos

1 kg de pierna de pollo, en trozos

1 repollo, rebanado finamente

1 cabeza de ajo, pelada

1 cebolla, picada

3 hojas de laurel

1 rama de canela (opcional)

Sal al gusto

1 manojo de rábanos, rebanados

Orégano al gusto

Limones, cortados en cuartos

Tostadas de maíz

Instrucciones:

En una olla grande, hierve el maíz previamente remojado en abundante agua, junto con la cabeza de ajo, la cebolla, las hojas de laurel (y la canela, si decidiste incluirla), añadiendo sal al gusto. Cocina hasta que el maíz esté tierno.

Mientras el maíz se cocina en otra olla grande, cocina la carne de cerdo con un cubo de Knorr Caldo de Pollo hasta que esté bien cocida.

Agrega la pierna de pollo a la olla de carne de cerdo y cocina hasta que también esté bien cocida. Agrega un cubo de Knorr Caldo de Pollo para dar sabor.

4. Retira la cabeza de ajo y las hojas de laurel (y, en caso de haber añadido canela, retírala también) de la olla con el maíz y agrega la carne cocida.

Cocina todo junto por unos 30 minutos a fuego medio-bajo para que los sabores se mezclen.

Sirve caliente en tazones individuales y acompaña con repollo, rábanos, orégano al gusto y limones.

Acompaña con tostadas de maíz. ¡Disfruta de este Pozole Navideño lleno de sabor y tradición!

Con esta receta, disfruta de un pozole navideño único con Sazón Knorr que no solo resalta por su exquisito sabor, sino que también simboliza la fusión perfecta entre la tradición y la innovación, creando así una experiencia culinaria inolvidable para tus celebraciones especiales.

Knorr: El auténtico caldo de pollo

Knorr Caldo de Pollo

Knorr cuenta con la cantidad adecuada de carne de pollo para denominarse caldo de pollo, de acuerdo con las instrucciones de uso en el empaque. Además, su equilibrada mezcla de ingredientes naturales, como ajo, cebolla, perejil y pollo, garantiza un sabor casero auténtico y delicioso en cada platillo. Así que, podrás disfrutar de recetas navideñas con el inconfundible sabor que sólo un auténtico caldo de pollo puede brindar. Celebra con un festín verdaderamente distintivo y encantador.