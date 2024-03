Raúl Jiménez: “Me veo jugando el próximo Mundial”

Esta semana la Selección Mexicana vuelve a la actividad con el compromiso que tiene en la Nations League ante Panamá, sorpresivamente en la lista de convocados presentada por Jaime Lozano hay varias ausencias, pero una de las más llamativas es la de Raúl Jiménez. Tras ello, el delantero mexicano rompió el silenció y habló sobre sus posibilidades en el equipo del estratega mexicano.

Fue durante una entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, que el atacante del Fulham fue claro al señalar que en esta convocatoria le extraño no ser uno de los llamados, pero que una plática con Jaime Lozano lo tranquilizó y ahora lo motiva a seguir haciendo un buen trabajo con los Cottagers.

“Entiendo la decisión. Jimmy estuvo en contacto conmigo, me avisó que no iba a estar en la convocatoria, pero que siga contando conmigo, que me repusiera al cien por ciento para no forzar algo que al final pudiera ser contraproducente. Me dijo que estuviera tranquilo, que siguiera enfocado haciendo lo que me toca en el Fulham”, apuntó.

Asimismo, el artillero hizo énfasis en su intensión de mantenerse de forma regular en el combinado azteca. Lo anterior fue dicho en alusión a como muchos aficionados han expresado su sus ganas por ver futbolistas de sangre nueva en el ataque de la Selección, dejándolo de lado a pesar de sus grandes actuaciones.

CON LA MIRA PUESTA EN EL MUNDIAL DE 2026 ⚽️👀



❗️EN EXCLUSIVA, Raúl Jiménez nos habla sobre su baja de la convocatoria, aunque espera mantenerse en nivel para competir por un puesto rumbo a la Copa del Mundo ¿Podrá recuperar la titularidad en la selección?https://t.co/ly9QwHwUPL pic.twitter.com/oXMsuWvqnF — Claro Sports (@ClaroSports) March 19, 2024

“Me veo en el Mundial. No sé si titular o no, yo trabajo para eso, para ser el jugador importante, para estar ahí, para aportar lo que sé, ayudar al equipo. Obviamente, todos queremos ser titulares y jugar todos los partidos. Me veo estando, ayudando al equipo para poder hacer un gran Mundial”, comentó.