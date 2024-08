¿Estás buscando algo distinto y original para hacer el fin de semana? ¿Qué tal una subasta?

Las subastas no son solo para expertos en arte o coleccionistas. En las Subastas de los Sábados, puedes vivir una experiencia única, llena de emoción, con acceso a todo el público y así descubrir algo increíble en compañía de amigos, familia o a solas.

La experiencia a flor de piel en la subasta

Piensa en una mezcla de adrenalina, curiosidad y la emoción de encontrar algo especial. En cada subasta, se presentan objetos únicos que podrían convertirse en tus nuevos tesoros. Desde muebles antiguos hasta relojes vintage, siempre hay algo interesante que te puede sorprender. ¿Quién sabe? Tal vez encuentres ese toque perfecto para tu casa o un regalo especial. Un plan perfecto, para salir de tu rutina habitual.

Las Subastas de los Sábados Repertorio de Artistas en México. (Fabian Cadena)

Las Subastas de los Sábados, no son solo un lugar para comprar; es una experiencia. Puedes explorar el entorno y admirar las piezas antes de que comiencen las pujas, y así, encontrar aquello que quieres que vaya contigo. Y si decides participar, ¡prepárate para la adrenalina de las ofertas! Lo que debes hacer es estar listo para disfrutar del ambiente y dejarte llevar por la emoción del momento.

Las Subastas de los Sábados ARMONIO, SIGLO XX. DE LA MARCA STERLING. Elaborado en madera con espejo central. Cuenta con tiradores de registro. (Fabian Cadena)

¿Cómo puedes participar en las Subastas de los Sábados?

¡Es súper fácil! Aquí te lo explico en tres pasos:

1. Regístrate y recibe tu paleta: Llega desde las 10 a.m. a nuestro salón en Lago Andrómaco 84, donde te recibirán con gusto. Regístrate para obtener tu paleta de postor, la herramienta clave que te permitirá hacer tus ofertas durante la subasta.

2. Explora los lotes disponibles: Una vez registrado, es el momento de descubrir las joyas que tienen preparadas para ti. Recorre el salón, examina los lotes y encuentra esos artículos que capten tu interés. Desde muebles antiguos hasta relojes de época, nuestros especialistas en cada categoría estarán disponibles para asesorarte en cualquier momento.

3. Siente la adrenalina y haz tu oferta: Cuando el subastador comience, la emoción se intensifica. Con tu paleta en mano, estarás listo para hacer tu oferta en el momento adecuado. Ya sea que busques un artículo específico o simplemente quieras vivir la experiencia, cada oferta es una oportunidad de llevarte un objeto extraordinario, ¡y te sorprenderán los precios de nuestros lotes!

Una experiencia para todos

Lo mejor de todo es que Morton Subastas está abierta para todos. Puedes ir a disfrutar del ambiente, explorar las piezas y, si te animas, participar en las pujas. Y como lo mencionamos, no es necesario que seas un coleccionista o un experto en arte. Es un plan perfecto para probar algo diferente y pasar un buen rato. Las subastas comienzan a las 11:00 a.m., pero puedes llegar antes para conocer el lugar y entrar en ambiente. También puedes visitar su exhibición de miércoles a sábado, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m., y prepararte para la emoción del evento desde antes.