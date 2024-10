Transforma desafíos en oportunidades: Descubre el impacto de EXMA 2024

—En un mundo que avanza rápidamente, adaptarnos y reinventarnos se ha vuelto fundamental. Como dijo Stephen Hawking: “La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio”. Esta idea cobra vida hoy, donde la sobreabundancia de información puede ser abrumadora. La digitalización y las nuevas tecnologías están transformando las reglas del juego, convirtiendo desafíos que antes parecían lejanos en oportunidades al alcance de nuestra mano.

En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿cómo podemos convertir la incertidumbre en oportunidad? Aunque el escenario en un mundo tan cambiante puede ser incierto, es valioso reconocer que también nos brinda la oportunidad de explorar nuevas formas de pensar, actuar y conectar. Aquí es donde EXMA, la plataforma líder en marketing, negocios e innovación en Latinoamérica, actúa como un puente para aprovechar herramientas que nos empoderan en nuestro día a día.

Transformando el futuro del liderazgo: Una conversación inspiradora con Fernando Anzures

Entrevistamos a Fernando Anzures, fundador y CEO de EXMA, quien nos ofrece su visión sobre el futuro del liderazgo y la importancia de un networking eficaz, destacando cómo el evento EXMA desafía reimaginar nuestro potencial y conectar con aquellos que comparten nuestra pasión por el crecimiento.

¿Qué significa para ti ser un “DOER” en la era digital y por qué es relevante este concepto en el contexto actual?

— Es entender que la tecnología nos supera todos los días, que lo que aprendiste ayer te sirve para mañana, pero no da más, porque lo que sale mañana lo tienes que volver a aprender. En la medida en la que nos demos cuenta de que en la era de la tecnología tenemos que ser estudiantes eternos, pero que aprendiendo y adoptando herramientas tecnológicas podemos automatizar procesos, ahorramos tiempo y obtenemos una ventaja competitiva. El concepto de “doers” en la era digital es un concepto de adopción, educación y acción.

En un mundo en constante cambio, ¿cómo puede una persona desarrollar un Mindset 5.0 para aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial y la automatización?

— Para cualquier persona en su día a día, ya sea en un trabajo, una papelería, taquería o cualquier negocio, hoy la tecnología puede ayudar en tareas que antes tomaban mucho tiempo, como contabilidad, escritura de documentos o traducción de idiomas. Solo necesitas conocer las herramientas adecuadas. Escuchaba al cofundador de NVIDIA decir que, en esta era, no es necesario saber programar, sino entender qué parte de la tecnología necesitamos para optimizar nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial no es una herramienta lejana; está aquí, accesible para cualquier tarea diaria.

La planeación estratégica ágil parece ser crucial en tiempos exponenciales. ¿Cómo ves la transición de las empresas tradicionales hacia este enfoque dinámico?

— Tengo una conferencia llamada 90 días para transformar. Creo que las empresas deben entender que las planeaciones ya no se harán anualmente, sino trimestralmente o menos, porque vivimos en un entorno completamente volátil. Debemos revisar constantemente tanto la competencia directa como la indirecta, ya que esta última podría entrar a jugar en nuestras industrias sin que las estemos observando. Mi recomendación es un pensamiento ágil, implementación rápida, ideas beta y un equipo que acepte el error y trabaje con él para generar mejores ideas más rápido.

Fernando Anzures_EXMA 2023 (Ytzelt Ytzelt)

El Marketing 5.0 fusiona tecnología y humanidad. ¿Cómo pueden los emprendedores y pequeñas empresas aplicar estos conceptos para destacar en la economía del contenido?

— La mayor limitante de todo emprendedor no es el dinero, sino el tiempo. El dinero se consigue, pero el tiempo no regresa. La clave es cómo optimizarlo adoptando tecnología para automatizar tareas recurrentes que no agregan valor y así poder dedicar el tiempo a actividades que hagan crecer el negocio. La humanización en este contexto significa utilizar el conocimiento que la tecnología te proporciona sobre el cliente para tratarlo mejor. Aunque las máquinas simulen ser humanas, lo que nos diferencia son las emociones, y si tienes tiempo, podrás conectar mejor con el corazón de los consumidores.

En un entorno saturado de información, ¿qué crees que es lo más importante para construir una marca sólida y auténtica que conecte con las audiencias?

— Una gran diferenciación y el genuino deseo de solucionar un problema humano. Hoy en día, una marca debe ser clara en su propuesta de valor y aportar algo único a la vida de las personas. Además, debe ser auténtica, cercana, y aceptar sus errores de manera natural, lo que permite que los consumidores la vean como una entidad transparente y honesta.

En tu opinión, ¿qué características definen a un líder disruptivo y cómo puede alguien comenzar a cultivar esas habilidades en tiempos de incertidumbre?

— Un líder disruptivo no busca tener siempre la razón ni ser “el jefe”. Permite que otros lideren en diferentes momentos y acepta ser liderado. Un líder sabe que no tiene todas las respuestas, pero sabe asegurar que en cada parte del proceso se cuente con los recursos necesarios. Además, fomenta el aprendizaje continuo, utilizando nuevas herramientas y dándole confianza a su equipo para hacer lo mismo. Los líderes que necesitamos hoy deben ser eternos estudiantes, dispuestos a aprender de sus equipos, colegas y otros ecosistemas.

La innovación radical parece ser el eje de este evento. ¿Qué pasos concretos recomiendas para pasar de una idea innovadora a la acción?

— Cuesta lo mismo soñar en pequeño que soñar en grande. Para llevar una innovación trascendental, tienes que hacerte preguntas más grandes y romper creencias limitantes. Debes desafiarte con metas más ambiciosas, iterar con herramientas, aceptar el error y avanzar rápidamente con las ideas que funcionan. Además, es clave apalancarse en el networking. Las personas deben aprovechar las conexiones para acelerar el tiempo de aprendizaje y la implementación de sus ideas.

El networking sigue siendo un pilar del éxito. ¿Qué ha cambiado en la manera en que se construyen relaciones de valor en la era digital?

— El networking es un pilar desaprovechado. Hoy, estamos a solo 3 o 4 grados de separación de cualquier persona en el mundo. Internet y el e-commerce nos permiten llegar a cualquier parte del planeta, pero para conectar con otros, es necesario desarrollar una marca personal y ofrecer algo de valor. Las personas deben ser parte de ecosistemas y comunidades, lo que acelera los tiempos de aprendizaje y la implementación de ideas.

Con más de 10 años de trayectoria y presencia en 10 países, ¿qué crees que distingue a EXMA de otros eventos sobre liderazgo y emprendimiento?

— Son muy pocas las compañías en México y Latinoamérica que se atreven a traer figuras de la talla de Tony Robbins, Tom Brady, Richard Branson o Barack Obama. De hecho, somos solo dos o tres empresas las que lo hacemos.

Nuestro principal diferenciador es que las personas que acompañan este proceso son verdaderos expertos en lo que hacen. Por ejemplo, este año contaremos con 5 creadores de contenido que se han convertido en millonarios gracias a su habilidad para generar contenido. Tienen millones de seguidores, y con esas audiencias han generado millones de dólares. ¿Quién mejor para enseñar a quienes apenas comienzan que estos expertos, con comunidades reales y no compradas, que facturan millones?

Fernando Anzures comenta que este EXMA es un parteaguas: “Cumplimos 10 años en Latinoamérica y estamos muy comprometidos con la educación. A diferencia de otros eventos, este está cuidadosamente curado con estaciones que forman parte de un viaje: mentalidad, planificación, herramientas, networking y acción. Si sigues este plan y lo ejecutas, obtendrás resultados exponenciales. Estamos seguros de que este será un evento transformador, lleno de oportunidades para hacer conexiones valiosas y cambiar mentalidades.”

Acepta el reto y únete a EXMA

Reinventarse es una práctica esencial en un entorno que no deja de cambiar. EXMA ofrece un espacio que lleva a la acción a través del conocimiento y promoviendo una mentalidad abierta a explorar nuevas perspectivas sin temer al cambio, enseñándote a aprovechar las nuevas oportunidades.

Seguro te encantará ser parte de esta experiencia, EXMA 2024, que se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre en el icónico Frontón México. ¡Tu futuro comienza aquí!