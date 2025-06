IQOS: la experiencia que redefine el presente del tabaco llega a Monterrey

Llega a Monterrey. Tras conquistar mercados exigentes como Japón e Italia, los calentadores de tabaco IQOS aterrizan con fuerza en la Sultana del Norte como una alternativa para quienes buscan dejar atrás la combustión tradicional.

Monterrey fue testigo del lanzamiento oficial de IQOS la noche del 19 de junio, en el club Jabalina del Barrio Antiguo. Aunque el dispositivo ya se encontraba disponible en puntos de venta selectos desde abril, esta presentación reunió a cerca de 200 invitados en un ambiente vibrante y contemporáneo, con las mezclas de Gil Cerezo marcando el ritmo de una velada que fusionó tecnología, música y estilo de vida.

IQOS representa una transformación en la manera de consumir tabaco. A diferencia del cigarrillo convencional —que quema el tabaco y produce humo—, este dispositivo lo calienta a una temperatura controlada, liberando así los sabores sin combustión, sin ceniza y sin humo. El resultado: una experiencia más limpia y menos invasiva tanto para el usuario como para quienes lo rodean.

"Italia y Japón fueron los primeros en tener esta tecnología. A diferencia del cigarrillo que funciona a través de combustión, este dispositivo calienta el tabaco. Instalas la unidad y lo empieza a calentar, como una resistencia; en ese momento ya lo puedes utilizar como fumador adulto“, explicó Jorge Calleja, director de Marketing de Productos Libres de Humo de Philip Morris International en México. "La gran diferencia entre IQOS y el cigarrillo es que al calentarlo reduces significativamente, en un 95 %, las substancias nocivas para el ser humano“.

Desde su introducción en México hace cinco años, IQOS ha generado una comunidad sólida de más de 120 mil usuarios. "Nuestro primer enfoque fue entender súper bien al consumidor. Eso es lo más importante para nosotros y empezamos en Ciudad de México; poco a poco fuimos encontrando qué fue lo que le gustaba más el consumidor mexicano y hoy en día ya tenemos 120 mil usuarios en México“, destacó Calleja.

El evento en Jabalina trascendió ser un escaparate de estilo y funcionalidad. Los asistentes pudieron adquirir el dispositivo —que estará disponible permanentemente en ese mismo espacio— y explorar de primera mano sus distintas versiones y sabores. Actualmente, IQOS ofrece 12 variedades de tabaco, pensadas para maximizar el sabor y enriquecer la experiencia sensorial.

Tres formas de vivir IQOS

IQOS Iluma One — $599 MXN

— IQOS Iluma — $999 MXN

— IQOS Iluma Prime — $1,499 MXN

Para Calleja, el producto ha tenido una gran respuesta en Monterrey. "Es un producto innovador, práctico, no genera humo, no molestas a los demás... Tu ropa, tus manos, tu pelo no quedan oliendo a cigarrillo por lo cual también es muy cómodo para el usuario“, expresó el director de Marketing.

La propuesta de valor de IQOS va más allá del diseño y la tecnología. En palabras de Calleja, “Philip Morris tiene una visión hacia futuro de dejar de vender cigarros y poder darle al consumidor todas las alternativas libres de humo que podamos entregar hacia ellos como IQOS, una experiencia futurista”.

Para conocer más sobre esta experiencia, se puede visitar el sitio oficial: https://www.iqos.com/mx/es/home.html