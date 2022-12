Médico recomienda no usar vacuna cubana como refuerzo contra Covid

Hace un año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia de la vacuna cubana Abdalá en contra del Covid-19, esto como parte de la Estrategia Nacional de Regulación Sanitaria que se estableció para comprobar la seguridad y eficacia del producto.

Esa vacuna se usó en la Ciudad de México la semana pasada como refuerzo para mayores de 18 años; sin embargo, desde que se hizo el anuncio de la compra de estos biológicos, cuyo primer embarque llegó el pasado 25 de noviembre con cuatro millones 92 mil 500 dosis envasadas, se emitieron críticas a esta decisión al considerar que ese biológico aún no cuenta con autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que no se debería de usar.

Uno de ellos es el doctor Francisco Moreno, quien en varias ocasiones ha cuestionado la estrategia sanitaria que se implementó en México para combatir la pandemia, además de que afirmó que él no se aplicaría la vacuna cubana.

De acuerdo con sus motivos, no hay sustento científico de su efectividad al no contar con autorización de los organizamos regionales e internacionales de salud.

“Por congruencia, no me la aplicaría y tampoco a mi familia. Una vacuna que no esta aprobada por la @opsoms no tiene el sustento científico para recomendarla”.

5 razones por las que no recomiendo la vacuna cubana #Abdala como refuerzo contra la #COVID19

Abro hilo — Dr Francisco Moreno Sánchez (@DrPacoMoreno1) December 29, 2022

El especialista también expuso que en este momento no se puede argumentar que haya escasez de vacunas, como fue durante todo 2020, por lo que usar esta vacuna más bien sería por intereses políticos y no por salud, seguridad y eficacia.

Moreno cuestionó el estudio realizado para aprobar la vacuna, ya que no hubo consentimiento informado: “No se les explicó de que se trataba el estudio. Esto rompe con las normas básicas de bioética. Igual que lo que se hizo en la Ciudad de México con la ivermectina. Un experimento con seres humanos”.

En otro mensaje en su cuenta de Twitter dijo que Abdalá contiene hidróxido de aluminio como adyuvante, es decir, una sustancia que aumenta o modula la respuesta inmunitaria a una vacuna, pero esto disminuye su eficacia.

“La vacuna originalmente consistió en tres dosis de aplicación intramuscular y no se evaluó como refuerzo y menos contra las nuevas subvariantes, lo que sí ha ocurrido con otras vacunas. La pandemia por Covid-19 en nuestro país sigue siendo manejado sin el soporte científico”.