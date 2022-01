Kary Correa de ESPN anuncia su embarazo

La comentarista deportiva de la cadena ESPN, Kary Correa, dio a conocer que está embarazada con un mensaje difundido en sus redes sociales.

La guapa conductora compartió la fotografía de su prueba de embarazo y la cara de sorpresa de su pareja, Nicolás Mele. En otra fotografía aparecen dos copas de vino, la foto del ultrasonido y un mensaje que dice: “No llenar hasta julio”.

“Los tiempos son perfectos y no podríamos sentirnos más bendecidos, 9 años después de disfrutar a pleno nuestra relación, nos llega una nueva aventura, la más linda de todas. Estamos felices y nerviosos. Para lo ansiosa que he sido siempre, nunca creí que una espera me iba a resultar tan placentera.. En fin, un gusto compartirles que el/la hereder@ Mele-Correa viene en camino”, escribió.