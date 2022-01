Janelly Farías arremete contra Craig Harington tras insultos a Rayadas

El director técnico de América Femenil, Craig Harington, se encuentra envuelto en la polémica, luego de los insultos hacia las jugadoras de Rayadas, durante el duelo que se disputó en el Estadio Azteca, correspondiente a la jornada 3 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

Ante dicho acontecimiento, Janelly Farías, jugadora de América Femenil, no se quedó callada y se pronunció mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, donde reprobó lo hecho por su propio entrenador.

“He pasado varios días meditando lo sucedido, hablando con mis compañeras, me duele tener que escribir estas líneas. Tengo mi vida peleando contra estereotipos que frenan el progreso hacia la equidad de género y hablar de una situación tan cercana a mí y a mis compañeras, es algo que no quisiera hacer. Quedarme callada no es opción y tenía que expresar lo desilusionada que estoy por lo sucedido”

— Janelly Farías