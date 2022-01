¿Qué estará prohibido en Catar 2022 para los turistas?

Estamos a menos de 10 meses de la Copa del Mundo de Catar 2022 y aunque el país asiático recibirá a millones de turistas, tendrá algunas prohibiciones que en sao de no cumplirlas podrían llevarlos hasta la cárcel.

La primera y la más polémica es la prohibición de muestras de afecto entre personas de la comunidad LGBTTIQ+, aunque esto también aplica para cualquier persona, ya que no se permiten en público sin importar la orientación sexual.

No se puede tomar alcohol si no se hace en un lugar con licencia y tampoco se puede salir a la calle en estado de ebriedad. En los estadios no habrá venta de alcohol. En caso de andar por las calles en estado inconveniente se harían acreedores a una multa muy alta.

Las drogas no están permitidas. El consumo o la posesión de ellas está penado y podrían recibir hasta 10 años de cárcel. Lo mismo sucede con la pornografía y la prostitución.

Los insultos o agresiones físicas podrían acarrear una multa cuantiosa y también se debe respetar el código de vestimenta. No se pueden mostrar partes del cuerpo como las piernas y hombros; además se debe mantener un comportamiento discreto en público.