Tata Martino, en la cuerda floja con el Tricolor

Gerardo Martino tendría los días contados con la Selección mexicana de no conseguir un triunfo este miércoles ante Panamá, en duelo de eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022. El cotejo se disputará nuevamente en la cancha del Estadio Azteca.

No es un secreto el mal momento que atraviesa el Tricolor, pues a menos de diez meses para la justa mundialista, aún se encuentra lejos de conseguir su boleto para la competencia, pero eso no es lo peor, sino que deportivamente hablando, no se le ve ni pies ni cabeza al combinado azteca, que sigue creyendo el mito de que es el gigante de la Concacaf.

La Selección mexicana ha quedado a deber bastante en su camino a Catar 2022, pese a que cuenta la experiencia europea de jugadores como Jesús Tecatito Corona, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Hirving Lozano, entre otros; aunado al buen nivel de jugadores locales como César Montes, Carlos Rodríguez y Alexis Vega. Sin embargo, no ha sido suficiente para conseguir los resultados esperados, ni mucho menos convencer dentro del terreno de juego.

México se ubica en el tercer puesto de la tabla general de la Concacaf, misma que lidera Canadá con 22 puntos e invicto en los 10 compromisos disputados. Estados Unidos es segundo con 18 unidades, misma cantidad que el Tricolor, pero con mejor diferencia de goles.

Y como es bien sabido, cada que los resultados no se dan en un equipo/selección, la responsabilidad inmediata recae sobre el director técnico, y con el combinado azteca no es la excepción. Por ello, Gerardo Martino deberá ganar sí o sí ante Panamá, si es que desea seguir en su puesto, pues de sumar un nuevo descalabro, el estratega argentino estaría en serios problemas, pese a que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han respaldado su proceso.

En el camino a la próxima Copa del Mundo, será la segunda ocasión que la Selección mexicana se mida ante Panamá, pues la primera de ellas fue el pasado 8 de septiembre de 2021, donde el marcador quedó igualado a un gol, gracias a las anotaciones de Tecatito Corona y Rolando Blackburn. La escuadra panameña se ubica en el cuarto sitio de la tabla general, por un punto menos que el Tricolor, por lo que la confianza no debe existir en ninguno de los equipos.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL PARTIDO?

Fecha: Miércoles 2 de febrero de 2022

Miércoles 2 de febrero de 2022 Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

21:00 horas, tiempo del centro de México Canales de transmisión: Azteca 7 | Canal 5 | TUDN | Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del partido.