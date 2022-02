Esposa de Cooper Kupp trabajó para pagar su universidad; ahora él jugará el Super Bowl

Cooper Kupp y su pareja Anna, protagonizan una de las historias de amor más puras y conmovedoras que se conocen en la NFL, que está a punto de vivir el final de su temporada el próximo 13 de febrero, cuando se dispute el Super Bowl LVI en el SoFi Stadium.

El receptor abierto de Los Angels Rams fue una pieza importante para que su equipo avanzara al Super Bowl; sin embargo, el panorama para él y su familia no siempre fue sencillo, ya que durante el camino hubo mucho esfuerzo y sacrificio, ejemplo de ello es que su pareja Anna Kupp trabajó hasta turnos dobles para pagar su universidad, con tal de que él se enfocara en su sueño.

“Estaba trabajando a tiempo completo para que él no tuviera que preocuparse por eso, para que pudiera concentrarse” — Anna Kupp, en declaraciones publicadas por ESPN

Anna Kupp no solo trabajaba, sino también acudía a la universidad.

Pero dicho esfuerzo y sacrificio valió la pena, pues Cooper Kupp está a punto de disputar un Super Bowl con Los Angeles Rams, instancia a la que -posiblemente- no hubiera llegado sin el apoyo de su pareja; incluso, él mismo lo ha reconocido.

“No hay duda en mi mente, no solo no estaría aquí donde estoy hoy sin ella o sin lograr las cosas que estaría haciendo. Realmente creo que podría no estar en esto, podría no estar en la NFL si no fuera por ella y por lo que me inspiró y me empujó a hacer”, dijo Cooper Kupp.

El elemento de Los Angeles Rams y su esposa tiene dos hijos y una de las imágenes más emotivas del pasado fin de semana, fue cuando Anna corrió a abrazar a Cooper tras avanzar al Super Bowl, al derrotar a San Francisco 49ers.