Roger Federer revela cómo va su recuperación: “todavía no puedo correr”

A sus 40 años de edad, Roger Federer no atraviesa su mejor momento deportivo, pues continúa rehabilitándose de la lesión en su rodilla, que lo ha alejado nuevamente de los circuitos del deporte blanco.

El tenista suizo reveló cómo va su recuperación, asegurando a sus millones de seguidores que pone todo de su parte para volver lo más pronto posible a jugar. “Hasta ahora, todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranque”.

Roger Federer espera en abril conocer la fecha de su regreso. “Ya veremos cómo reacciona mi cuerpo a las próximas situaciones, los ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis”, añadió el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

“Estoy muy motivado por volver y hacer mi trabajo. He estado entrenando estos días en el gimnasio y mañana lo volveré a hacer. Estoy trabajando tan duro como se me permite. Las cosas están yendo bien. Es una lesión con una recuperación muy lenta. Me encantaría poder ir más rápido, pero los médicos y personal físico me están frenando un poco para evitar recaídas”

— Roger Federer en un evento de Credit Suisse, uno de sus patrocinadores