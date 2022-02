Atletas olímpicas de Beijing 2022 posan para Playboy

La alemana Lisa Buckwitz y la austriaca Janine Flock se encuentran en China para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 pero han dado de qué hablar por aparecer en la revista Playboy de Alemania.

Ambas atletas aparecen en la portada de la revista del conejito que señaló: “Lisa Buckwitz y Janine Flock son nuestras dos heroínas principales del nuevo número”.

Buckwitz señaló en la publicación que decidió posar para mostrar que nadie se debe avergonzar de su cuerpo y que ninguna mujer se debe esconder.

“Toda mujer puede estar desnuda y nadie debería avergonzarse de su cuerpo. Por ejemplo, tengo algunos músculos más, ¿y qué? Quería mostrar que este también es el cuerpo de una mujer. No tengo que esconderme como una atleta competitiva. Ninguna mujer tiene que esconderse”, dijo Lisa.

Por su parte, Janine indicó “Quiero demostrar que un cuerpo natural también puede ser bello. Uno en el que no se hace nada. No me he hecho ninguna cirugía plástica y mantengo lo que tengo. Toda mujer puede estar orgullosa de su cuerpo”.

Lisa Buckwitz, de 27 años, compite en bobsleigh en la modalidad doble. Beijing 2022 son sus segundo Juegos Olímpicos ya que participó en Pyeongchang 2018, donde ganó la medalla de oro, junto a Mariama Jamanka. También obtuvo una plata en el Campeonato Mundial de bobsleigh 2017 y cuenta contras tres medallas del Campeonato Europeo (bronce-2016, plata-2018 y oro-2022).

Mientras que Janine Flock, de 32 años, compite en skeleton ya compitió en los Juegos de Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, ocupando el cuarto lugar hace cuatro años. En el Campeonato Mundial ha conseguido dos bronces y una plata; y en el Campeonato Mundial suma 10 preseas entre las que se encuentras tres oros.

Además de Lisa y Janine, Playboy Alemania también publicó un especial con las 20 estrellas olímpicas más bellas. Una de las atletas que aparecen en esta lista es la alemana Julian Seyfarth que compite en salto de esquí.