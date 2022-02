¡Nada mal! Conoce el AMR22, nueva monoplaza de Aston Martin

Aston Martin se convirtió en la tercera escudería en presentar oficialmente su monoplaza para la temporada 2022 de la Fórmula 1, la cual comenzará el próximo marzo.

Haas fue el primer equipo en revelar su coche, seguido de Red Bull, que lo presentó este miércoles junto al mexicano Sergio Checo Pérez y el campeón del mundo, Max Verstappen.

El AMR22 es el monoplaza de Aston Martin para la próxima campaña en el deporte motor, el cual conducirá el alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll.

El monoplaza incluye una filosofía de diseño aerodinámico radical, de acuerdo a las nuevas reglas de la Fórmula 1, con las cuales se busca que las carreras tengan mayor competitividad.

El auto contará con el logo de Aramco, marca con la que se creó una asociación estratégica a largo plazo; la marca de Cognizant, patrocinador principal de la escudería, se mantiene en los pontones, la parte superior del chasis y el alerón delantero y trasero.

“Mira ese auto, ¿quién no se sentiría emocionado con la perspectiva de competir con eso? Y cuando se trata de esperanzas para la temporada, no creo que nadie sepa realmente qué esperar. Hay nuevas reglas y, por supuesto, todos los equipos esperan haberlo hecho bien. Todos quieren ganar, incluido yo, y nadie estaría en la Fórmula 1 si su sueño no fuera ganar. Yo no soy diferente”

— Sebastian Vettel