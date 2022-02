Donovan Carrillo concluye con brillo su actuación en los Olímpicos de Invierno

El tapatío Donovan Carrillo concluyó con éxito su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, al terminar con 218.13 puntos tras sus actuaciones en los programas corto y libre del patinaje artístico, que lo ubicó en la posición 22 general.

Carrillo Suazo fue el sexto competidor en presentarse en la gran final de la disciplina y lo hizo con canciones muy rítmicas, un mix donde se pudo escuchar “Perhaps, perhaps, perhaps”, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; “Sway” de Dean Martin y “María” de Ricky Martín.

“Espero que todo mi país se haya sentido orgulloso de mi presentación” — Donovan Carrillo

Completó 12 ejecuciones de entre las que destacaron el Triple Axel, Triple Loop, Triple flip y Triple Lutz para una puntuación de 138.44 puntos en el programa libre.

(Matthew Stockman/Getty Images)

“¡Un beso a México!”, fueron sus primeras palabras al salir de la pista de hielo del estadio cubierto de Beijing, y de inmediato se fundió en un abrazo con el entrenador Gregorio Núñez quien fue parte fundamental en la preparación del jalisciense.

(Lintao Zhang/Getty Images)

“Estoy muy contento en general. Sé que no fue la mejor presentación pero de ella sacamos cosas muy positivas. Creo que hay mucho que aprender todavía y por mejorar. Sin duda alguna esto me va a servir mucho para construirme como deportista, para prepararme mejor para los próximos Juegos Olímpicos en Milán 2026. Quiero agradecer a la Conade por todo el apoyo que me han brindado desde el 2019 y al COM (Comité Olímpico Mexicano) por el programa de ayuda de solidaridad olímpica. Espero que todo mi país se haya sentido orgulloso de mi presentación”, declaró el patinador.

(Lintao Zhang/Getty Images)

La medalla de oro fue para el espectacular competidor de Estados Unidos, Nathan Chen, la plata para el japonés Yuma Kagiyama y completó el podio Shoma Uno también de Japón.

(Catherine Ivill/Getty Images)

La actuación de los mexicanos continuará en esta justa olímpica cuando este viernes y sábado Jonathan Soto y Rodolfo Dickson hagan su presentación en el esquí de fondo y alpino, respectivamente.

(Matthew Stockman/Getty Images)

Donovan Carrillo se convirtió en el mejor patinador artístico mexicano en unos Juegos Olímpicos de Invierno al superar lo hecho por Ricardo Olavarrieta quien no pudo clasificarse a las finales de las ediciones de Calgary 1988 y Albertville 1992