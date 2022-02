Donovan Carrillo: “Me sentí un poco nervioso pero es parte del patinaje”

Donovan Carrillo finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y al finalizar su rutina reconoció que estuvo un poco nervioso aunque disfrutó mucho lo vivido.

“En general creo que hemos obtenido muy buenos resultados, teniendo el mejor puntaje en la temporada, en el programa corto, en el programa largo, en el total de ambos programas. El día de hoy me sentí un poco nervioso, la verdad, es parte del patinaje. Creo que se obtuvieron cosas muy importantes y a pesar de estar muy nervioso disfruté cada segundo del programa de la presentación, tratando de luchar por todo y de no rendirme”, declaró a Marca Claro.

El tapatío reconoció que no ha sido fácil el patinaje artístico pero todo lo vivido lo ha ayudado a crecer como persona. “Practicar el patinaje artístico no ha sido fácil y lejos de flagelarme, al contrario, agradezco cada situación difícil o adversa por la que tuve que pasar porque me construyó como persona”

También mandó un mensaje a todos los que lo han apoyado y a sus detractores. “Quiero agradecer a todas las personas que han estado para apoyarme y sobre todo a las personas que me dijeron que nunca iba a lograr algo o que era imposible este sueño, porque en ellos encontré la inspiración para demostrarles cómo si se puede llegar lejos como mexicanos y en los deportes de invierno”.

Por último agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde México y apuntó que ahora tiene la mira puesta en los próximos Juegos. “Me sorprendió muchísimo el ver la respuesta de todo mi país con mis presentación aquí en Beijing, la verdad les agradezco su apoyo, estoy seguro que de aquí vamos a sacar cosas muy grandes y mucho aprendizaje para seguir superándonos y seguir rompiendo todas las barreras con las que nos hemos cruzado. Nos vemos pronto, con miras a Milano 2026″.