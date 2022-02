David Faitelson felicita a Donovan Carrillo por superar la homofobia, pero él no es gay

Donovan Carrillo cautivó al pueblo mexicano con su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde no le alcanzó para conquistar una medalla, pero sí pasmó su nombre en la historia del deporte nacional.

El patinador artístico de 22 años de edad, ha tenido que romper con el estereotipo de que su deporte es practicado por personas homosexuales, pues él ha declarado que no es gay; incluso, comenzó a patinar por una niña que le gustaba.

Dicho tema fue abordado recientemente tras la felicitación de David Faitelson a Donovan Carrillo, pues el reconocido periodista deportivo aseguró que el juvenil ha tenido que superar el obstáculo de la homofobia, comentario que no tardó en causar polémica entre sus miles de seguidores.

“El patinador mexicano Donovan Carrillo ha tenido que superar muchos obstáculos para llegar a los Juegos Olímpicos. Quizá el más complicado de todos ha sido la homofobia. Su triunfo de hoy es también un triunfo a los tiempos de tolerancia y respeto que exige nuestra sociedad…” — David Faitelson

Ante las críticas realizadas hacia David Faitelson, el mismo periodista deportivo aclaró posteriormente: “Todos lo seres humanos tenemos cerebro,algunos lo utilizamos,otro no. Le diré a quienes no lo utilizan que yo jamás dije que Donovan Carrillo fuese homosexual. A mí, sus preferencias sexuales me importan un cacahuate. Dije que había sufrido homofobia por el deporte que practica”.

Donovan Carrillo concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, tras disputar la final el pasado miércoles.