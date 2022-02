Julio César Chávez responde furioso a comentario de Marco Barrera sobre la razón de su popularidad

Julio César Chávez no se quedó callado ante los comentarios que sobre él vertió Marco Antonio Barrera en una entrevista para un canal de YouTube, y llamó “pendejos” a quienes piensan que se hizo ídolo gracias a sus adicciones.

“Trabajábamos juntos y decía: ¡Me quiero drogar! Llevó una vida tan desordenada y ve lo que hizo. Para la vida que llevó, para el desmadre que llevó. Lo subían pedo a pelear. No hay otra palabra del por qué la gente no ve a Canelo, porque es lo contrario de lo que gente celebra. Que lo veamos (a Chávez) como ídolo porque fue drogadicto, porque golpeaba a la gente, porque subía borracho a pelear. La neta debemos estar al revés, aplaudir al Canelo porque es un deportista al 100%, es un peleador que se mete no se cuantos meses a preparar. Hace mucha labor social, está al pendiente de muchas cosas ¿por qué no lo vemos como ídolo? ¿por qué nos ponemos de referencia con lo más malito”, fueron las palabras del “Barreta”.

Las mismas llegaron a oídos del “Gran campeón mexicano” y no tardó en escribir un mensaje en su cuenta de twitter: “Mucho pendejo piensa que la gente me quiere o idolatra por drogadicto pero están pendejos, me quieren por las peleas por la emoción que generaba. Pero gracias a dios ganamos las batallas..Aparte guapo y simpático”, escribió.

De inmediato sus fans pensaron que el destinatario del mensaje era Barrera y este tuvo que salir a disculparse con Chávez González:

“Para mí, Julio César Chávez ha sido el mejor y siempre seré el mejor. Mí punto de vista y lo que quise decir es que es un fuera de serie y bendecido. Ya que si hubiera sido más disciplinado, hubiera llegado aún más lejos de lo que llegó. Una disculpa a Julio si no me supe expresar bien”, respondíó el “Barreta”.

“No tienes de que disculparte mi querido amigo Marco Antonio Barrera, sabes que te quiero y estimo, lo que puse no fue por ti, si no por otro comentario….te mando un fuerte abrazo”, cerró la discusión Julio.

