Jimmy Lozano rompió el silencio sobre el supuesto pleito con Alan Mozo

Ante el rumor que se desató sobre las supuestas diferencias entre el ex entrenador de la Selección Olímpica Jaime Lozano y Alan Mozo, el ahora entrenador de Necaxa rompió el silenció y negó que haya tenido algún tipo de problema con el jugador de Pumas.

En entrevista para el programa Ahora o nunca de ESPN, el Jimmy contó que la decisión de no llevar a Mozo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue meramente deportiva y no por temas extracancha.

“Mira, ahora que me toca, de jugador no le daba tanta importancia, ahora de entrenador me entero de muchas cosas, pero no, afortunadamente no tuve un solo incidente con algún jugador, son grandísimos profesionales y muy buenas personas. La decisión hay que tomarla y cuando uno es padre entiende más a los padres, ahora que soy técnico entiendo más a los técnicos”, comentó Lozano.

“Y al final es la única parte que a mi no me gusta, el dejar gente fuera, y menos cuando Alan tuvo la posibilidad de estar en casi todo el proceso y quedó fuera porque a mi modo de ver y entender el futbol y de los momentos, que en la selección es muy importante el momento, había un jugador que estaba un poquito encima de él”, arguentó.

Asimismo, el Jimmy contó que tiene buena relación con la mayoría de los jugadores que estuvieron en el proceso olímpico y que de vez en cuando les escribe.

“De hecho, yo con muchos jugadores que tuve en el proceso, no solo los que fueron a los Juegos Olímpicos, cuando están bien o cuando pasa algo malo trato de escribirles, porque formamos una gran familia y amistad, y así los quiero ver yo a ellos, ya si ellos no me responden lo entenderé, algunos que no quedaron en la última lista lo entenderé perfectamente”.

Para terminar con cualquier rumor sobre el supuesto pleito entre ambos, razón por la que Mozo no sería convocado a la selección mayor, Lozano aseguró que lleva buena relación con el jugador de Pumas. Incluso, hoy por hoy lo considera uno de los mejores jugadores de la liga.

“Afortunadamente, con todos tengo una muy buena relación, con Alan la última vez que le escribí fue cuando avanzaron a semifinales que hizo un gran partido en el Azteca, me da muchísimo gusto verlo bien, siempre lo he pensado es uno de los jugadores más competitivos y que más contagian en la liga”.