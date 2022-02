“Soy una gran promesa para el pádel mexicano”: Valeria Montaño

Valeria Montaño piensa en grande. A sus 16 años de edad es una apasionada del deporte del padel en el que empieza a destacar porque ella misma sabe que es la gran promesa de dicha disciplina para México. Este viernes será parte del Acapulco Exhibition del World Padel Tour donde demostrará su nivel.

“Me invitaron por mi currículum y creo que puedo ser una gran promesa en México. Claro que me gustaría mucho formar parte del WPT profesional, tengo proyectos de irme a España en un futuro para medirme y lograr mis objetivos”, declaró Valeria a Publisport.

Y no se presiona de cara a su debut en el WPT, saldrá a disfrutar del juego, del público mexicano y también de sus rivales: las gemelas Alayeto.

“Estoy bastante lista, todavía siento que es como un partido normal, como que todavía no siento que este de verdad es un evento profesional, aunque sea de exhibición. Voy a jugar contra las ‘gemelas atómicas’, Mapi y Majo, la pareja ocho del mundial, y los haré junto con mi compañera Fer Salazar que es una máquina. Vamos a dar lo mejor de nosotras y que sea el resultado que tenga que ser. Nuestras rivales son referencia, es un partido que hay que disfrutar para ver cómo está el nivel”, afirmó.

El trabajo en equipo que pondera el pádel, fue una de las razones por las que Val decidió incursionar en la disciplina, además de la influencia que ejercieron sus padres y sobre todo su hermano mayor.

“Decidí meterme a esto porque en 2017 tuve la oportunidad de que mis papás me llevaran al mundial de Málaga, España, donde viví un ambiente muy diferente, o sea no era un ambiente de fiestas ni mucho menos y se vivían las porras, la amistad y dije: ‘¡quiero ser de ahí!”.

“Mi hermano ha sido de los pilares más importantes de mi vida, sin el no hubiera conocido el pádel ya que empezó a entrenar a los ocho años. El pádel es un deporte mexicano, un deporte donde se trabaja en equipo y a mi me gusta eso. El tenis es un deporte mucho más solitario, más individual y a mi nunca me ha llamado la atención el trabajar sola, me gusta mucho incluir a las demás personas porque creo que todos tenemos el talento y aunque nunca participé en un torneo de tenis siempre he sido más padelista”, añadió.

Finalmente invitó a todas y todos los jóvenes a la práctica de este deporte porque es ciento por ciento mexicano, aunque reconoce que le hace falta publicidad.

“Se necesita más publicidad al deporte porque a pesar de que es un deporte mexicano todavía hay quienes preguntan ‘¿qué deporte prácticas?’, y responden: ‘pádel’, y vuelven a preguntar: ‘¿qué es eso?’. Se necesita más publicidad y presumir que juegas pádel”, concluyó.