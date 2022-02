¿Quién es Kenti Robles? La licenciada en pedagogía y estrella del futbol mexicano

Una de las máximas representantes del futbol mexicano femenil es Kenti Robles, quien ha realizado una carrera llena de triunfos en el balompié europeo.

La capitana de la Selección nacional mexicana se ha convertido en una referente después de mantenerse en el máximo nivel, al jugar actualmente en el Real Madrid.

La defensora, de 31 años, ha llenado de orgullo al país después de triunfar en los grandes clubes de España, al jugar en el Barcelona y en el Atlético de Madrid, en donde ha sumado cuatro títulos de Copa de la Reina y seis títulos de liga en España; ahora brilla en el conjunto merengue.

Pero Kenti no solo es un estandarte para las mujeres que se quieren dedicar al futbol, ya que también cuenta con estudios universitarios, al culminar su carrera en pedagogía.

“Para mí, mis padres han sido muy importantes (en esta carrera), porque la única condición que yo tenía para jugar al fútbol, era seguir estudiando. Y el hecho de que tenga un título (universitario) me hizo darme cuenta que no sólo quiero jugar fútbol, que quiero compaginarlo con mis estudios, con el idioma y poder dedicarme a lo que he estudiado (pedagogía)”, afirmó en 2018 en una entrevista para Marca.

Robles también domina el catalán y el español por naturaleza; habla inglés y está estudiando el francés, por lo que ha compaginado su carrera deportiva con su educación universitaria.

Con la Selección, Kenti Robles suma 76 encuentros y 4 goles, y busca liderar a la Selección mexicana de cara al Mundial de 2023.

Critican a Kenti Robles por su “acento español”

A través de redes sociales, la página SanCadilla publicó un video en donde criticó el acento español de la jugadora del Real Madrid.

Ante la crítica, la misma jugadora respondió a través de su cuenta oficial.

Decenas de aficionadas y usuarios en redes respaldaron la respuesta de la jugadora mexicana, que debutó en 2009 y que se encuentra disputando la Champions League Femenil.

