Valeria Andrade rompió el sileció tras ser despedida por la Comisión de Árbitros

La ex árbitra Valeria Andrade, habló sobre su situación luego de que la Comisión de Árbitros anunciara su despido por promocionar una casa de apuestas.

En entrevita con ESPN, Valeria confesó que ha vivido días difíciles, pues ha sido juzgada de forma indebida como si hubiese “matado o asesinado” a alguien, algo que no considera justo, por un error humano que se sacó de contexto.

“Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, cualquier error lo puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo lo cometí de otra manera, pues no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande”, narró.

Asimismo, la asistente aceptó su error al haber promocionado una casa de apuestas, algo que está prohibido por el código de ética de la FIFA para cualquier involucrado en el balompié, incluyendo a futbolistas; sin embargo, reconoció que fue un acto de buena fe y no lo hizo para lucrar.

“Dicen que lo hice por tener otro ingreso y no es cierto. La verdad lo hice por ayudar a alguien más. Esa persona que me invitó a hacer la promoción me dijo que era para ayudar a las mujeres deportistas a que pidieran tener patrocinios. Y dije: ‘ah, pues vamos a apoyar’. Y la verdad yo no recibí ningún dinero por haber hecho esa promoción”, sentenció Andrade, afirmando que puede mostrar estados de cuenta que comprueben que no recibió dinero por dicha promoción.

Te puede interesar: