Alexander Zverev sufre, pero triunfa en Acapulco... ¡a las 5 am!

¡E S P E C T A C U L A R! ¡Qué partido acabamos de presenciar!



Son casi las 5 am y Zverev logró remontar, se aferró a llegar a la segunda ronda del #AMT2022 y logró imponerse ante Brooksby quien demostró un gran nivel.



🇺🇸 J. Brooksby 6 6 2

🇩🇪 A. Zverev (2) 3 7 6 pic.twitter.com/3WYYKdcbrC