Héctor Herrera se siente jodido por no jugar con Atlético de Madrid

Héctor Herrera está jodido. Así lo admitió el propio jugador al reconocer su frustración por no tener minutos con el Atlético de Madrid, equipo al que llegó en 2019.

“Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad para poderla aprovechar. La verdad es que muchas veces voy jodido a casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Y yo, de verdad que en casa con mi mujer también hablo muchísimo de ese tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estar participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad es que estoy muy tranquilo”, confesó el canterano del Pachuca en una entrevista con la agencia EFE.

Y es que el mediocampista ha tenido una temporada muy irregular con los colchoneros y sus minutos se han visto disminuidos ya sea por contagios de Covid-19, lesiones o simplemente porque Simeone no lo mete a jugar. En 25 jornadas de LaLiga, Herrera ha visto acción en 14 partidos, pero solo en tres ha sido titular, los demás ha ingresado de cambio.

A pesar de que está convocado para el juego de este martes ante Manchester United en la Champions League, sus posibilidades de jugar son remotas pues solo ha participado en dos duelos de ese torneo, en los cuales entró de cambio.