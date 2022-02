Sergio Dipp, periodista de ESPN, celebra que venció el cáncer

Sergio Dipp, periodista de la cadena ESPN, celebró con un emotivo mensaje en redes sociales, que venció el cáncer, enfermedad que fue detectada el 30 de noviembre de 2021, cuando fue sometido a una cirugía de la apéndice.

El analista y comentarista deportivo contó que tras la noticia, tuvo que esperar tres meses para que sanaran las heridas y le dijeran con claridad cómo estaba el resto de su cuerpo, espera que sintió como una eternidad, pero finalmente el pasado viernes 18 de febrero le realizaron los estudios correspondientes, donde no había rastro alguno de cáncer.

“Nos fuimos directo del hospital a la iglesia y luego a casa de mi hermana a celebrar. Tenía cáncer, tuve cáncer, ya no tengo cáncer” — Sergio Dipp en Instagram

“La vida es así, pero Dios es demasiado bueno. Me salvó. Hizo que me diera apendicitis para que me encontraran el tumor lo más temprano posible. Y por eso estoy más en paz y agradecido que NUNCA. Y por si a alguien le sirve de algo: Si tenemos salud, tenemos todo. Aprovechemos, vivamos, disfrutemos, creamos y agradezcamos”, añadió Sergio Dipp.

El periodista deportivo le agradeció a su pareja, familia y amigos que lo acompañaron en ese complicado proceso.