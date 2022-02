Afición de Saprissa denuncia robo de pertenencias durante partido ante Pumas

Aficionados del Deportivo Saprissa acusan que fueron víctimas de la delincuencia en Ciudad Universitaria, mientras se encontraban viendo el partido de la Liga de Campeones de la Concacaf ante los Pumas en el Olímpico Universitario.

Los integrantes de “La Ultra Morada” salieron al medio tiempo a revisar sus camiones y se percataron que les faltaban algunas pertenencias.

Lo que más provocó la molestia de los costarricenses fue que entre sus objetos perdidos estaban los “trapos” que representan a la barra del Deportivo Saprissa. “Son la vida” gritaban pidiendo que los policías les dieran una explicación.

Los seguidores del “monstruo morado” aseguran que “no pueden culpar a La Rebel porque no vieron nada”, además de que les aseguraron que “sus cosas no corrían peligro”.

“Increíble que entre tanta seguridad pasen estas cosas. Qué indignación. ¿Quién responderá por esto?”, cuestionaban los ticos a las autoridades del estadio Olímpico Universitario.

PUMAS GOLEA AL SAPRISSA

Los Pumas de la UNAM golearon 4-1 al Saprissa, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, para dejar el marcador global por 6-3, resultado con el que avanzaron a los cuartos de final de la competencia, que sueñan con ganar.