Terrible Morales también hizo enojar a Antonio Margarito; “¡me cae gordo, nunca vamos a ser amigos!”, dijo Tony

La visita que el ex campeón mundial Antonio Margarito tuvo al podcast “Un round más” que es conducido por Erik Morales, no salió tan bien.

Y es que el “Tornado de Tijuana” volvió a ponerse en el centro de la polémica luego de que en esa plática el “Terrible” recordara que cuando Margarito peleó contra Jorge Páez Jr. en 2016 y fuera derribado por un golpe del “Maromerito”, él estaba en la transmisión y dijo que fue a consecuencia de los “estragos de su mujer”, algo que en su momento molestó a Tony, y de nueva cuenta le causó coraje.

Luego de esa visita, Margarito concedió una entrevista al canal de YouTube Boxing4Life y en la misma despotricó contra Morales por el mismo tema de su esposa y confesó que le cae gordo y no quiere ser su amigo.

“¡Me da mucha hueva hablar de ese wey! Me molestó lo que dijo, que andaba muy guango, muy chaquetas porque me tumbó (Maromerito). Como es pendejo, porque entonces quiere decir que si tumban a un peleador ¿es porque andaba chaquetas o por estragos de la mujer como él lo dijo? Por favor. Un peleador, aunque no pegue, si te agarra en el mero botón, te tumba y punto, no se por qué dijo que estragos de la mujer. De mi que hablen lo que quieran. Mi corajes es ¿por qué meter a mi esposa y decir eso?”, declaró.

Morales había dicho que Margarito es su amigo y que el problema estaba zanjado, pero Antonio lo desmintió y hasta dijo que le cae mal porque “es un mamón”.

“Nunca fuimos amigos, ni vamos a poder serlo, somos totalmente diferentes, ni me interesa su pinche amistad. En su podcast (Un round más) quiere hacerse como que no quiebra ningún plato, como que es a toda madre con todos, y no es así. No nada más lo digo yo, hay mucha gente que lo dice, es un mamón. Yo sé que le caigo gordo, él me cae gordo, nunca jamás vamos a ser amigos”, aseguró.

Margarito dijo que si bien aceptó ir a “Un round más”, no lo hizo por Morales, sino por hacerle un favor al promotor Juan Carlos Torres.

“No fui por él (Terrible Morales), yo hablé con el promotor Juan Carlos Torres y le dije: ‘¡yo no quiero ver a ese cabrón porque si lo veo vamos salir de putazos y a mi me cae gordo!’ Él me pidió que le hiciera el paro y lo hice, pero no por el pendejo del Terrible”.

Y concluyó: “(Morales) fue un gran campeón pero como persona es una mierda”. Aquí te dejamos la entrevista: