Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Rusia tras ataque a Ucrania

Mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, la Fórmula 1 dijo que es “imposible” disputar el Gran Premio de Rusia, tras el conflicto con Ucrania. La carrera se tenía planeada del 23 al 24 de septiembre, dentro del calendario de la temporada 2022.

“Observamos los sucesos en Ucrania con tristeza y estupor, y deseamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual”, dijo la Fórmula 1 en un comunicado el viernes. “F1 (organismo rector), la FIA y los equipos discutimos la posición de nuestro deporte y la conclusión es, incluyendo el punto de vista de todas las partes interesadas pertinentes, que es imposible realizar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”.

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022

La invasión rusa de Ucrania llegó a las afueras de la capital el viernes después de lanzar ataques aéreos a ciudades y bases militares y enviar tropas y tanques desde tres direcciones.

El deporte motor no se ha quedado callado ante dicha situación, pues Sebastian Vettel se pronunció horas atrás, asegurando que si se disputaba el Gran Premio de Rusia él no lo correría, por lo que la Fórmula 1 no tardó en manifestarse al respecto.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha perjudicado al gremio deportivo, pues la UEFA tuvo que cambiar la final de la Champions League, que se celebraría en Rusia, ahora será en Francia.