Francia pide la exclusión de Rusia del Mundial de Catar 2022

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue teniendo consecuencias en el mundo deportivo para los rusos, que se han visto afectados por la decisión de su presidente Vladimir Putin.

En esta ocasión la Selección de Francia se unió a las peticiones de Polonia, Suecia y República Checa, para pedir que se “excluya” a Rusia del Mundial de Catar 2022.

En entrevista con el diario Le Parisen, el presidente de la Federación Francesa de Futbol, Noel Le Graet, informó que Francia se encuentra a favor de que Rusia no juegue la próxima justa mundialista por la invasión militar a Ucrania.

Le Graet, argumentó que niguna selección se sentiría “cómoda enfrentando a un país que comenzó una invasión”. Aunque aclaró que los futbolistas no tienen la culpa, apoya la idea de que se excluya a este país.

“El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia. En una situación así, se esperaría pronta acción de los altos mandos”, mencionó.

“En estas circunstancias dramáticas, ¿cómo podríamos contemplar jugar al fútbol contra ese país? No es posible y se debe hacer algo para que suceda”, agregó.

Hasta ahora, ni la UEFA ni la FIFA se han manifestado al respecto; sin embargo, las selecciones esperan que, ante la presión, las organizaciones cedan y se castigue a Rusia por las acciones tomadas de su presidente Vladimir Putin.