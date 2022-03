Marcelo Michel Leaño, el peor técnico de Chivas en la era Peláez

Marcelo Michel Leaño no aprovecha la oportunidad que la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, le dieron para hacerse cargo del equipo como entrenador de manera formal, y no interina como ocurrió en dos ocasiones.

Y es que de los tres directores técnicos que han desfilado por el Rebaño desde que Peláez Linares tomó el cargo de director deportivo, es Leaño quien tiene el peor porcentaje de efectividad en sus primeros 15 partidos dirigidos de temporada regular (no se toma en cuenta liguilla y Copa Mx), comparado con el trabajo que hicieron Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich.

“Tenemos que mejorar tanto jugadores como cuerpo técnico, hay cosas que todos tenemos que hacer más, no nos está alcanzando. Estamos haciendo muchos goles, pero también los estamos recibiendo y eso es inadmisible” — Marcelo Michel

Hasta el momento, cuando se cumple la mitad de temporada del actual Clausura 2022, Marcelo Michel tiene marca de cuatro ganados, cuatro empates y siete derrotas si se suman los partidos del torneo anterior, cuando tomó al equipo en la jornada 10 de ese certamen. Su efectividad es de apenas 26.6%.

Luis Fernando Tena, quien fue el primer entrenador de Ricardo Peláez en Chivas, tuvo un mejor porcentaje en sus primeros 15 juegos con el Rebaño. Tena consiguió seis triunfos, cinco empates y cuatro descalabros para una efectividad del 40%. Luis Fernando dirigió un total de 25 partidos entre liga y Copa Mx y finalmente salió del equipo tras perder 0-1 ante Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2020.

Luego vino Víctor Manuel Vucetich quien se hizo cargo del equipo a partir de la Jornada 5 de ese torneo y debutó con triunfo de 2-1 ante San Luis. En sus primeros 15 partidos al frente del Rebaño, tuvo marca de seis victorias, seis empates y tres derrotas para una efectividad del 40%. El “Rey Midas” dejó el equipo tras la jornada 9 del Apertura 2021 cuando Chivas le ganó 1-0 al Pachuca.

Los resultados no respaldan a Michel Leaño y la presión por parte de los aficionados ha aumentado con el paso de las jornadas. Hasta ahora los rojiblancos están en zona de repechaje con sus siete puntos, pero si no se afianzan en esa parte de la tabla, no se descarta una destitución por parte de la directiva tapatía.

EFECTIVIDAD DE LOS TRES ENTRENADORES DE PELÁEZ

ENTRENADOR JUEGOS DIRIGIDOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS EFECTIVIDAD

Marcelo Michel Leaño 15 4 4 7 26.6%

Víctor Manuel Vucetich 15 6 6 3 40%

Luis Fernando Tena 15 6 5 4 40%