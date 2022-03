Deportistas rusos alzan la voz por guerra contra Ucrania

La guerra de Rusia contra Ucrania es un tema que no se ha quedado alejado del gremio deportivo, muestra de ello es la exclusión de los atletas rusos en la mayoría de las competencias internacionales, mostrándole el apoyo al pueblo ucraniano, que evidentemente atraviesa uno de los peores capítulos en su historia.

Ante dicha situación, algunos de los muchos deportistas que tiene Rusia se han manifestado, aunque es importante mencionar que la mayoría ha decidido guardar silencio tras las decisiones de su presidente, Vladimir Putin.

El tenis fue de los primeros deportes que se pronunció. Daniil Medvédev, quien es el nuevo número uno del mundo en el ranking de la ATP, fue discreto con sus declaraciones en el Abierto Mexicano de Tenis, torneo que se celebró justo en la semana en que inició la guerra.

“Siendo tenista quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como junior y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz”

Andrey Rublev, también tenista ruso, se manifestó al respecto durante su participación en Dubái, escribiendo en una de las cámaras “No a la guerra”.

👏 Rublev protagoniza el gesto del día. 🔝 El tenista ruso firma un "no a la guerra" tras meterse en la final de Dubái. #DDFTennis pic.twitter.com/g4yqpl0mAv

La tenista rusa, Anastasía Pavliuchénkova, también fue otra de las deportistas que se pronunció en sus redes sociales ante la actualidad de su país ante Ucrania.

“Siempre he representado a Rusia. Es mi casa y mi país. Pero ahora tengo mucho miedo, al igual que mis amigos y familiares. No me asusta mostrar mi posición, estoy en contra de la guerra y la violencia”

— Anastasía Pavliuchénkova