Norma Palafox, ex jugadora de Chivas y actual elemento de las Tuzas del Pachuca, es una de las futbolistas con mayor popularidad en el futbol mexicano, gracias a sus actuaciones dentro del terreno de juego y al ser una histórica, al conquistar el primer título de la Liga MX Femenil.

La delantera de apenas 23 años de edad confesó uno de los sueños que tiene fuera de las canchas, pues anhela poner una taquería; incluso, dijo que “si no fuera futbolista, estaría vendiendo taquitos”.

Norma Palafox atesora el recuerdo de su madre fallecida, quien siempre la impulsó a cumplir sus sueños. “Mi mayor motivación fue y es mi mamá, siempre ha sido mi impulso”, añadió.

Es importante recordar que la futbolista pausó su carrera profesional por competir en Extalón Estados Unidos, el cual ganó y después regresó a la Liga MX Femenil, pero ahora a defender los colores de las Tuzas, institución a la que le está muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido, incluso antes de jugar ahí.

“Venir a Pachuca fue una de las mejores decisiones que he tomado, no me arrepiento para nada, lo único que he recibido es apoyo. Es una institución que siempre apoya al futbol mexicano femenil, me vine a topar con una institución grande”.

Finalmente, Norma Palafox recordó su paso por Chivas, club al que le guarda un cariño especial, pero considera que cambiar de equipo “es parte del crecimiento de todo futbolista profesional”, por lo que ahora se enfoca en su momento con el Pachuca.