Aficionado del Atlas, intubado y con derrame cerebral tras violencia en Querétaro

Los terribles acontecimientos de violencia que se vivieron en el Estadio Corregidora el pasado sábado, durante el duelo entre Querétaro y Atlas, correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, siguen dejando nuevos datos por informar, tal es el caso de Esteban Hernández Martínez, un aficionado rojinegro que fue una de las personas heridas de gravedad.

El seguidor del conjunto tapatío fue identificado por el tatuaje que lleva en el pecho, pues trae consigo el escudo del Atlas, el equipo de sus amores.

Esteban Hernández Martínez fue uno de los 26 heridos que reportan las autoridades de Querétaro. Desafortunadamente el joven de apenas 22 años de edad se encuentra intubado y en estado grave en el hospital, luego de sufrir un derrame cerebral, informó Televisa.

La madre del joven solicitó que no se diga más que su hijo murió, como se había creído recién pasó la violencia en el Estadio Corregidora, asimismo agradeció al gobierno de Querétaro las atenciones que han tenido con ellos.

“No informen cosas que no son ciertas, mi hijo no está muerto, le están dando una atención, no sean amarillistas, no difundan que mi hijo está muerto. Querétaro se ha portado estupendo, nos han dado todo”

— Madre de Esteban Hernández Martínez