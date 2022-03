Querétaro-Atlas: liberan a dos detenidos por violencia; prisión preventiva para seis

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, informó que seis, de los 14 detenidos por los hechos violentos del 5 de marzo en el estadio La Corregidora, se encuentran vinculadas a proceso y en “prisión preventiva justificada”. Sin embargo, dos más no fueron vinculados a proceso por la autoridad judicial del estado.

El comunicado de la Fiscalía refiere que, en el caso de los dos detenidos que no fueron vinculados a proceso, se presentaron fotografías donde se visualiza su posible participación en los hechos delictivos. Sin embargo, explicó que la autoridad judicial determinó la no vinculación a proceso, pues los materiales gráficos presentados como datos de prueba, no dieron la certeza de que “fueran del lugar y la fecha de los hechos”.

En este sentido, la FGE aclaró que buscará apelar la postura del juez, pues se considera que las pruebas son contundentes, y demuestran la posible participación de los agresores en los hechos violentos durante el Querétaro-Atlas del 5 de marzo.

Mientras que en el caso de dos de los imputados de homicidio en grado de tentativa, la FGE detalló que la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación legal.

28 órdenes de aprehensión y 14 detenidos

Al momento, el juez de control del Poder Judicial de Querétaro ha emitido 28 órdenes de aprehensión, de las cuales se ha conseguido la detención de 14 personas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en eventos deportivos y apología del delito.

Tanto la FGE como el gobierno estatal han solicitado la participación de la ciudadanía para dar con los presuntos responsables de las agresiones perpetradas en La Corregidora.

Las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía el número 442 238 7622, para recibir informes sobre los otros 14 implicados en los actos de violencia, y destacaron el caso de la mujer que se presentó ante la Policía de Investigación del Delito, para entregar a su hijo.