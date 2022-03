La razón por la que Max Verstappen no aparece en la cuarta temporada de Drive to Survive

Para los aficionados a la Fórmula 1 marzo no es un mes más, pues no solo marca el inicio de la temporada 2022, sino también pueden ya disfrutar de la cuarta temporada de Drive to Survive, una serie de Netflix que muestra lo que pocos ven de cada escudería y piloto en los distintos circuitos de la campaña pasada.

Fue este viernes 11 de marzo cuando se estrenó oficialmente la cuarta temporada de Drive to Survive, misma que tendrá un ausente importante, pues el actual campeón, Max Verstappen, se negó a participar para las imágenes obtenidas por Netflix.

Es decir, no detallaran el camino del piloto neerlandés hacia su primer título mundial de la Fórmula 1, el cual obtuvo de forma cardíaca frente a Lewis Hamilton, quien buscaba su octavo campeonato.

Drive to Survive contará a grandes rasgos el campeonato de Max Verstappen.

LA RAZÓN POR LA QUE NO ESTARÁ MAX

Desde 2020, Max Verstappen arremetió contra la serie, pues considera que siempre posicionan a los pilotos “como quieren”. “Es un espectáculo, no creo que ese fuera mi verdadero yo”, dijo.

“Entiendo que se necesita (polémica) para incrementar la popularidad. Desde el punt de vista del piloto, no me gusta formar parte de ella. Se han inventado una rivalidad que en realidad no existe (refiriéndose a la supuesta rivalidad que sostiene con Daniel Ricciardo” — Dijo Max Verstappen a AP