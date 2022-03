Washington Aguerre rompió el silencio tras la violencia en La Corregidora

Luego de que la Liga MX viviera su momento más oscuro por los actos violentos ocurridos en La Corregidora el sábado pasado, el club Querétaro viajó a Aguascalientes para medirse este viernes al Necaxa.

Resguardados por un fuerte dispositivo de seguridad, los jugadores de Gallos arribaron a la capital de Aguascalientes y uno de los que rompió el silencio sobre lo que sucedió en el juego contra Atlas fue Washington Aguerre.

El portero de Querétaro, mostró su tristeza por lo acontecido y confesó que los jugadores vivieron una semana de incertidumbre por no saber qué sucedería con el equipo.

“Tristeza que por un par de hinchas que ese día fueron a otra cosa, tengamos que pagar nosotros, pero agradecemos que seguimos con trabajo y seguimos con futbol, nosotros como jugadores tenemos que ser ejemplo dentro y fuera de la cancha”, aseguró.

“En la semana esperábamos la sanción con la incertidumbre de no saber si íbamos a participar en la liga, pero afortunadamente seguimos con trabajo y ahora pensamos en lo que viene, concientizarnos de que esto no puede volver a pasar”, agregó.

Asimismo, Aguerre se dijo contento por saber que la gente de Atlas se encuentre en mejores condiciones e hizo un llamado para evitar la violencia en los estadios.

“Hoy ya más tranquilo después de la triste tarde que vivimos en el Corregidora, ya pensando en lo que viene y contentos porque la gente de Atlas está bien. Fueron momentos complicados dentro del campo, fue la primera vez que me ha pasado y espero que la última. Ahora tenemos que dejar eso atrás y pensar que no puede volvernos a pasar. El futbol es familia y vida, no tenemos que matarlo”.

Querétaro enfrentará a Necaxa este viernes en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México en un dueo que se jugará a puerta cerrada. Gallos no podrá jugar con público en su estadio durante un año, luego de la sanción que dictaminó la Liga MX.