Dani Alves manda mensaje a Messi: “Todo el que se va del Barcelona se arrepiente”

Lionel Messi no vive su mejor momento desde que dejó el Barcelona para buscar nuevos retos con el PSG y, Dani Alves, considera que el argentino no está disfrutando su estancia en París.

En entrevista con Martín Ainstein de ESPN, Alves aseguró que Messi está experimentando lo mismo que él vivió cuando salió del conjunto culé.

“Para mí, no, no está disfrutando (en el PSG), porque Leo hace que este juego sea especial, y lo hace cuando la está pasando bien, porque cuando él la está pasando bien, los demás lo disfrutan. Para mí está desubicado, porque para mí vivió en el mejor lugar del mundo para practicar lo que él ama”, afirmó.

“Leo siempre me decía ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Y lo comprobé, no hay mejor lugar que aquí. Inclusive cuando salió que él se iba yo le mandé el mismo mensaje que él me dijo a mí”, reveló el brasileño, que espera volver a coincidir con Messi en el Barcelona.

“Por equis razón no está y ojalá pueda volver. No sé, pero si viene, que venga conmigo aquí, para disfrutar por lo menos un poquito más de todo eso”, compartió.

“Toda la gente que se va de aquí se arrepiente, todo el mundo. Algunos dirán que no, porque no les gusta perder, pero toda la gente que se va se arrepiente, porque mejor que aquí no van a estar en ningún lado”, aseguró.