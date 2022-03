¿Se despidió? El enigmático mensaje de Andrés Lillini tras remontada de Pumas

Los Pumas de la UNAM se metieron a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de remontar un marcador adverso ante el New England Revolution de la Major League Soccer (MLS).

El conjunto universitario consumó una remontada más a su historia, pues en el juego de ida fueron goleados por 3-0, pero en la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, empataron el marcador global, para definir todo en la tanda de penales.

Tras ello, Andrés Lillini, director técnico de Pumas, dijo sentirse orgulloso del equipo que tiene; sin embargo, dejó un enigmático mensaje que alertó a los aficionados auriazules, que lo consideraron como una posible despedida.

“Me cuesta pensar en mí y en cómo se me recuerde. Todos somos valorados cuando nos vamos de un lugar por lo que dejamos. Ojalá pueda dejarles un título y este trabajo que hacemos, un proyecto que muchos tratan de tirar, pero nosotros, la directiva y este grupo lo sostienen. Lo que mejor me puede pasar es que me recuerden como alguien trabajador”, señaló en conferencia de prensa.

El estratega de Pumas dejó en claro que su equipo “tiene mística”, característica que los llevó a avanzar a la Concachampions. “Creemos que hemos logrado algo que tienen los grandes equipos, que es mística. Cuanto más difícil es la situación, más sacan carácter”.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÁ PUMAS?

Al instalarse en las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, los Pumas de la UNAM se medirán ante Cruz Azul, en una eliminatoria que seguro dará mucho de qué hablar, pues se miden dos de los equipos más populares del balompié nacional.