Julio César Chávez sobre Canelo: “el mejor campeón mexicano voy a ser yo”

Saúl Canelo Álvarez es considerado el mejor libra por libra de la actualidad; sin embargo, la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, considera que en la historia, él siempre estará por arriba del pugilista tapatío, a quien ha mostrado su respeto y admiración en distintas ocasiones.

“¡Siempre voy a ser yo! Por más campeonatos que gane el Canelo, él va a ser su historia, pero siempre el mejor campeón mexicano voy a ser yo” — Julio César Chávez en entrevista con Eduardo Lamazón

“Mientras no toque el cariño y el amor que me tiene México y a donde quiera que voy, no pasa nada. Él podrá ganar 5, 10 o 30 peleas y no pasa nada. Me da gusto que siga rompiendo récords, que siga haciendo historia; se lo ha ganado porque nadie le ha regalado nada”, añadió el ex pugilista azteca.

Julio César Chávez es considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, gracias a su exitosa trayectoria arriba del ring, dejando un récord profesional de 107 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Es importante recordar que Canelo Álvarez continúa alistándose para el combate que sostendrá ante el ruso Dmitry Bivol, el próximo sábado 7 de mayo.