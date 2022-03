“Estoy hundido y triste”: Rafa Nadal estará entre cuatro y seis semanas de baja

“No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados”, señaló el balear, que el domingo interrumpió su espectacular racha de inicio de temporada al caer en la final del torneo estadounidense ante el local Taylor Fritz (6-3, 7-6(5)).

Sin embargo, el de Manacor es optimista y espera volver más fuerte para continuar mejorando su balance de 20-1 de comienzo del curso. “Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”, expresó.

Nadal regresó a España este martes, y nada más aterrizar en Madrid se dirigió a Barcelona para ser atendido por su equipo médico, dirigido por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, que confirmó que el tenista tendrá que estar entre cuatro y seis semanas de baja.

“Rafael Nadal Parera presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo en el partido de semifinales el sábado en Indian Wells. El tiempo estimado para su vuelta a la actividad deportiva es de cuatro a seis semanas”, concluyó.

Nadal tenía un dolor y dificultades para respirar

El tenista confesó que tenía “dolor y problemas para respirar” durante la final del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) que terminó perdiendo ante el estadounidense Taylor Fritz.

“Sinceramente, tenía dolor. Tenía problemas para respirar. No sé si es algo en la costilla, todavía no lo sé. Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja dentro todo el tiempo y me mareo un poco porque es doloroso”, indicó Nadal tras el encuentro en rueda de prensa, subrayando que este dolor le limitó “mucho”. “No es solo dolor, no me siento muy bien porque me afecta la respiración”, puntualizó.

Además, el jugador balear lamentó su derrota en la final, la primera de toda la temporada, porque su ilusión era “hacerlo perfecto antes de la gira de tierra batida”, pero reconoció que su racha invicta había sido “muy, muy bonita”.

“Sinceramente, estoy triste por la forma en que no pude competir. Es difícil tener estos sentimientos… pero en la final es algo muy, muy feo. En el deporte no se trata de hablar del pasado, hay que hablar sobre hoy y hoy es un día difícil para mí”, afirmó.

De todos modos, el campeón de 21 ‘grandes’ elogió a su rival. “Victorias como las de hoy ayudan. Jugó bien, hizo algunos grandes partidos durante esta semana, especialmente en las semifinales (ante el ruso Andrey Rublev) y todo el crédito para él por esta victoria que, para mí, es mucho más grande que la de esta final porque tenía un rival mucho más duro”, comentó.

“Ya jugó grandes partidos en Australia, este año si no me equivoco, contra Tsitsipas. Es obvio que está mejorando y con esta victoria, es un gran comienzo de temporada para él. Tendrá la oportunidad de estar muy cerca, si no entre los 10 primeros, muy pronto”, sentenció sobre Fritz.