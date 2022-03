Ronaldinho: “El jugador mexicano no necesita emigrar”

Ronaldinho, uno de los astros del futbol más reconocidos a nivel mundial, evaluó la situación del futbolista mexicano en este momento y mandó un curioso mensaje sobre la polémica decisión sobre sí deberían intentar emigrar a toda costa al futbol europeo.

En entrevista con el programa ‘Ahora o nunca’, de ESPN, Dinho reconoció que el futbolista mexicano tiene un buen nivel de vida, en comparación con lo que se vive en Brasil.

“Los jugadores mexicanos tienen una buena condición en México, no necesitan salir. Nosotros los brasileños salimos por necesidad, si tuviéramos la posibilidad de tener una vida buena en Brasil, te juro que ningún brasileño saldría de Brasil”, dijo.

Por otra parte, Ronaldinho, reconocido por vestir los colores de equipos como el Barcelona, AC Milán y PSG, recordó su paso por los Gallos Blancos de Querétaro, en México.

“En Querétaro me gustó todo. Tengo muchos amigos ahí, la afición es como en Brasil, loca por el futbol, me sentí mucho en casa. Pasé momentos lindos y desgraciadamente Querétaro no pasa buenos momentos, pero en mi tiempo todo fue excelente, hubo buenos tiempos”, indicó.

Por último, el campeón del mundo en 2002 con Brasil reconoció a Kylian Mbappé sería un gran compañero en la cancha.

“Mbappé es un jugador que me gusta mucho, con el que me hubiera gusta compartir la cancha”.

Ronaldinho fue inducido al salón de la fama del futbol en la generación 2020, aunque la ceremonia se realizó en 2022.

Publimetro te recomienda