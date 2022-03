Selección mexicana, a evitar un ‘aztecazo’ frente a Estados Unidos

La Selección mexicana recibirá esta noche en el Estadio Azteca al rival incómodo: Estados Unidos, que llega con el mismo objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de Catar 2022, en un duelo en donde se juegan más que tres puntos, pues el Tricolor de Gerardo Martino buscará evitar un ‘aztecazo’ en el Clásico de Norteamérica.

Además, el combinado azteca tiene la responsabilidad de ponerle fin a la hegemonía estadounidense conseguida en 2021, luego de que en los tres duelos en donde se enfrentaron, México cayó ante a su acérrimo rival: en la final de la Nations League de la Concacaf, el 6 de junio; final de Copa Oro, el 1 de agosto y en eliminatorias mundialistas, el 12 de noviembre.

No existe duda de que es un duelo vital para los dirigidos por Gerardo Martino, pues una victoria ante Estados Unidos les daría matemáticamente su boleto al próximo Mundial, pero de no conseguirla, no solo pondría en riesgo su cargo como director técnico, sino que el Tri se acercaría a un posible repechaje.

A pesar de que la Selección mexicana será local, el escenario no es sencillo, ya que frente a ellos tienen a una escuadra estadounidense que ha elevado su nivel futbolístico, y junto a Canadá han puesto en duda la etiqueta que tenía el Tricolor como el ‘gigante de la Concacaf’.

México ha dejado una serie de dudas en su camino rumbo al Mundial de Catar 2022, mismas que podría resolver esta noche en el Coloso de Santa Úrsula, y mejor escenario no podría tener que en el Clásico de la Concacaf. El equipo local tiene muy poco margen de error, por lo que tendrá que saltar a la cancha a exponer un buen juego línea por línea si desea convencer e ilusionar a su afición.

México ante EU en 2021