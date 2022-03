Mancini: “Es el momento más difícil de mi carrera”

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, lamentó la eliminación en los ‘playoffs’ para el Mundial de Catar a manos de Macedonia del Norte (0-1) y afirmó que vive «el momento más difícil» de su carrera pese a haber ganado la Eurocopa hace tan solo ocho meses.

«El pasado mes de julio viví la alegría más bonita de mi carrera en la Eurocopa. Ahora he vivido la mayor decepción. Esto es fútbol, a veces pasan cosas increíbles. Es difícil para mí analizar el partido», indicó Mancini tras la derrota sufrida en Palermo.

«La victoria en la Eurocopa fue merecida y después la suerte que nos acompañó se volvió en contra totalmente. No sé qué decir, tal vez no deberíamos haber llegado tan lejos, pero tuvimos dos situaciones que normalmente no suceden, incluso una hubiera sido suficiente para pasar la eliminatoria», dijo sobre las ocasiones falladas.

«Encajar el gol en el minuto 90 parece hecho a propósito. Este es un equipo con buenos jugadores, lo siento mucho por ellos. A nivel humano, puedo decir que amo más a los futbolistas que en julio», manifestó el seleccionador del combinado ‘azzurro’, que no quiso profundizar en el futuro más cercano.

«¿Mi futuro? No lo sé, ahora la decepción es demasiado grande. Primero hay que dejar pasar un tiempo pero el equipo tiene buenos jugadores y tiene un gran futuro», sentenció Mancini.

