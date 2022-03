Mike Tyson fue apuntado con un arma en un bar; su reacción es de aplaudirse

Mike Tyson El ex pugilista se ha caracterizado por generar polémicas (Getty Images)

El histórico boxeador, Mike Tyson, vivió un momento insólito mientras se encontraba disfrutando de un show de stand up en un bar de Hollywood en Los Ángeles, California.

En un video que circula en redes sociales, se observa a Tyson presenciando el show de comedia en primera fila cuando un hombre se acercó al boxeador para retarlo a una pelea; sin embargo, Mike se mostró sereno ante la explosividad del sujeto.

Otros asistentes intentaron calmar al hombre, pero éste sacó un arma y amagó con dispararles si se le acercaban, por lo que mejor mantuvieron su distancia, mientras Tyson solo observaba la situación con mucha tranquilidad.

Posteriormente, el hombre se acercó a Iron Mike, guardó el arma y tras retarlo a golpes, expresó su admiración al ex pugilista de 55 años. “Te amo Mike, si no fuese por ti no tendríamos ninguna inspiración. Te amo, de verdad, desde mi corazón. Respeto”, fueron algunos palabras del sujeto armado.

Cabe destacar que Myke Tyson accedió a darle un abrazo al sujeto y de acuerdo al portal TMZ, la policía no acudió al sitio debido a que no hubo ningún llamado por parte de los asistentes y la situación no pasó a mayores, por lo que todo quedó en un susto, pues el show terminó con normalidad.