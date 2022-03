Nahima Choura dice que Gina Holguín y Vanessa Huppenkothen están en tv por su físico

No tuvo empacho en criticar a sus ex compañeras. / IG: nahimachoura

La ex conductora de Televisa Deportes Nahima Choura reapareció en televisión y reveló detalles de su paso por la sección deportiva de la televisora de San Ángel donde, entre otras cosas, dijo que la ponían a hacer el trabajo y otras eran las que salían a cuadro.

“Llevaba muchos años en Televisa Deportes picando piedra y chambeaba y chambeaba y no me terminaban de salir las cosas, quería una oportunidad y no pasaba. Me tocaba ver muchas compañeras mías que me rebasaban por la derecha y me decían: ‘es que ella más bonita que tú. Tú eres reportera, tienes que chambear y ella es chica TD, ella es imagen, ella esta que para ser bonita”, confesó la ahora esposa de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol en el programa SNSerio de Multimedios.

“Cuando por fin me llega la oportunidad después de varios chambeando empiezo mi relación con el que es ahora mi esposo (De Luisa) y empezaron a haber muchas grillas que me dolieron mucho porque decían: ‘está donde está porque es la novia de…’. Y yo decía… nooo”, continuó.

Luego los conductores le pidieron que nombrara a do ex compañeras que estaban en televisión por su figura, y no por su conocimiento del tema deportivo:

“Está bien fácil, ¿tú qué opinarías de alguien que entrevista a jugadores de la NBA y NFL y no habla inglés?… Gina Holguín y Vanessa Huppenkothen ¡y aclaro, Vanessa habla cinco idiomas!”, respondió lanzándole la indirecta a Georgina.

Y agregó… “Esa fue mi molestia, me ponían a mí a hacer el trabajo y ya nada más llegaban con el micrófono, pero yo hacía la entrevista. Después de que me quejé por trabajar doble y ganar por una, decían que me quitaba gente del camino. Y como ahora no tengo cuadro y allá siguen tienen cuadro, aprovechan para rematarme cada rato”. Mira el video: