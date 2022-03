Charles Leclerc reconoce a Checo Pérez: “no esperaba que hiciera esa vuelta”

Sergio Checo Pérez conquistó la Pole Position del Gran Premio de Arabia Saudita, luego de superar a los Ferrari en la última vuelta de la clasificación de este sábado, consiguiendo la primera posición de honor en su carrera en la Fórmula 1.

Y aunque Charles Leclerc no consiguió el primer sitio, elogió lo hecho por Sergio Pérez, a quien buscará superar en la carrera de este domingo.

“La última vuelta puse todo más o menos bien, pero no esperaba que Checo saliera con esa vuelta, hizo un gran trabajo. Será otro día mañana y esperemos tener una buena largada” — Charles Leclerc a los micrófonos de la F1

Sergio Pérez no ocultó su felicidad y orgullo, pues sin duda es una clasificación histórica para el piloto mexicano. “Puedo dar mil vueltas, pero no me va a salir como la que hice. Feliz por estar mañana en la primera posición”, dijo.

La clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita se postergó, luego del aparatoso accidente que sufrió Mick Schumacher, quien por fortuna está bien de salud, pero no correrá este domingo.

Además, hay que mencionar la eliminación de Lewis Hamilton de Mercedes.