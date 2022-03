“Quien manda soy yo”: Cristiano Ronaldo sobre la posibilidad de jugar su último Mundial

Cristiano Ronaldo, se jugará un partido de “vida o muerte” este martes cuando Portugal se enfrente a Macedonia del Norte en la final de la repesca europea por conseguir un boleto al Mundial de Catar 2022.

Ante la posibilidad de estar en la máxima fiesta futbolera y debido a su edad (37 años), los cuestionamientos sobre si Catar 2022 será el último Mundial de CR7 son algo que despierta el morbo de la afición futbolera.

Sin embargo, el ganador de 5 Balones de Oro, rompió el silenció y fue tajante luego de ser cuestionado sobre esa posibilidad, asegurando que solo él es el dueño de su futuro.

“Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar más no lo haré. Quien manda soy yo, punto final”, afirmó el jugador del Manchester United en conferencia de prensa.

Sobre el juego de este martes, el portugués reconoció que Macedonia no será un rival sencillo, pero confía en que su país pueda calificar al Mundial si juegan como lo hicieron el jueves pasado ante Turquía.

O capitão pediu, nós cantamos! 🎤 No estádio, em casa ou no café: amanhã vamos todos cantar o hino! 🇵🇹#VamosComTudo pic.twitter.com/YdFrJy2ZM7 — Portugal (@selecaoportugal) March 28, 2022

“Es un equipo muy organizado (Macedonia) ... Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego. Si Portugal tuviera su mejor nivel, gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también”, sentenció.

¿Dónde y a qué hora ver el juego?

Hora: 12: 45 p.m. tiempo del centro de México

Transmisión: SKY Sports

Recuerda que aquí en PUBLISPORT, te mantendremos al tanto de lo que suceda en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.