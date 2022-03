Gerardo Martino ignora comentarios de Miguel Herrera

Gerardo Martino no se enganchó y decidió ignorar los comentarios vertidos por Miguel Herrera en relación a que debería hacerse a un lado de la selección mexicana si tiene problemas de salud.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, comentó Herrera a ESPN.

Ante esto, un reportero le preguntó al “Tata” si tenía un comentario al respecto y simplemente se limitó a decir que “no, ninguno”.

"¿Alguna opinión sobre lo que dijo Herrera de su salud y retirarse?", le preguntan a Martino.



"Tata": "No, ninguna, no". pic.twitter.com/yvHHRZDReM — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) March 30, 2022

Luego explicó lo que tiene en su ojo.

“Tengo un problema en el ojo derecho, dos desprendimientos de retina. En septiembre y febrero me operaron. El procedimiento tiene una parte en la que se inserta una burbuja de gas en el ojo, para que la retina tome su lugar habitual. Mientras esa burbuja no se disuelva no puedo subir a un avión por la presión. Por eso contra Estados Unidos dirigí y no pude ir a Honduras”.

“Lo de viajar depende de la burbuja de gas que no ha desaparecido. En la cirugía de septiembre, desapareció en 31 días. Hoy estoy a 45 días y no se ha ido. Una vez que desaparezca no hay problema”.