El ABC del sorteo del Mundial de Catar 2022

El Mundial de Catar 2022 está casi listo, y no solo por que ya cuenta con 29 de sus 32 invitados a esta justa, ya que ahora se conocerá el futuro de cada una de las selecciones que estarán presentes en la fiesta más grande del futbol.

La edición 22 de la Copa del Mundo llega a un punto crítico, en donde se realizará el famoso sorteo de la fase de grupos, en donde cada país comenzará a hacer cuentas y alistarse para el torneo.

Uno de los momentos más emocionantes previo al inicio de la Copa y aquí te contamos, paso a paso, como se realiza este sorteo.

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

¿Cuántas selecciones están clasificadas y como se dividen?

Catar 2022 contará con 32 selecciones, aunque previo al sorteo cuenta con 29 países calificados y tres invitados que aún se definirán en repechajes.

Estos equipos estarán divididos en cuatro bombos, con ocho selecciones cada uno, los cuales quedaron definidos conforme el Ranking de la FIFA, el cuál recibió la última actualización este 31 de marzo.

¿Quiénes están en cada bombo?

En el bombo 1 se encuentran las cabezas de serie, o las selecciones que mejor calificación tienen en el ranking FIFA, además de la selección anfitriona, la cuál es Catar.

En este estarán: Catar, Brasil, Bélgica, Argentina, Inglaterra, España, Francia y Portugal.

En el bombo 2 se encuentran las selecciones que se encuentran entre el lugar 9 y el 16 del ranking FIFA. Ahí estarán México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

En el bombo 3, son los siguientes ocho calificados entre el número 20 y el 35, en donde esperarán turno Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Por último, en el bombo 4 se encuentran los últimos calificados, en donde están Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana y los tres invitados por conocer. En los repechajes de Europa (Ucrania vs Escocia / Gales), el de Conmebol/ Asia (Perú vs Emiratos Árabes / Australia) y Concacaf/Oceanía (Costa Rica vs Nueva Zelanda).

Cada país estará dentro de una esfera, y estarán dentro de un recipiente transparente.

[ Increíble decoración de interiores de salas, conócelas aquí ]

¿Cuándo se jugarán los repechajes?

El formato será a partido único y en cancha neutral, aunque todavía no está definido fecha y horario, los encuentros se tendrán que disputar entre el 13 y 14 de junio de 2022.

Mientras que, en Europa, se disputarán en julio, tras la situación de guerra que afronta Ucrania.

¿Cómo se eligen las selecciones en cada grupo?

El Mundial cuenta con 8 grupos de cuatro selecciones cada uno, los cuales son identificados con las letras A, B, C, D, E, F, G y H.

Una persona asignada por la FIFA en cada bombo irá eligiendo las esferas al azar para irlas asignando a los grupos, además de un bombo especial en donde estará el lugar que ocuparán dentro del grupo.

Las cabezas de serie serán asignados conforme al grupo con el lugar 1, mientras que las otras selecciones irán sorteando su lugar.

Catar, como país anfitrión, estará en el grupo A y en el lugar 1. Este es el único caso que no sería elegido al azar.

¿Qué sucede con los bombos 2, 3 y 4?

Al finalizar la elección del bombo 1, se irán eligiendo en orden cada uno de los demás bombos.

Ahí se elegirá el lugar en el que se enfrentarán en el grupo. Cabe recordar que no podrá haber dos selecciones de la misma confederación (Concacaf, Conmebol, AFC, CAF, OFC). A excepción de la UEFA, que, al contar con 14 invitados, si se podrá contar con dos equipos en un mismo grupo.

¿Qué sucede si una selección cae en un grupo donde se encuentre otra de la misma confederación?

En este sentido, la FIFA cuenta con un sistema de cómputo en donde se señalarán en que grupos puede estar cada selección, para respetar la regla.

En un segundo recipiente se pondrán las letras de los grupos en donde podrán ser asignadas e igual se realizará el sorteo.

[ Cuida y ahorra usando energías verdes ]

¿Qué sucederá con los repechajes?

En los casos de Conmebol/ AFC y OFC/Concacaf, no podrán quedar en un grupo en donde exista la posibilidad de que se enfrenten equipos de la misma confederación.

Por ejemplo: en un grupo hipotético en donde Brasil, Dinamarca y Polonia se vean en un mismo grupo, el boleto del repechaje “Conmebol/AFC” no podrá estar en este sector, al existir la posibilidad de que Perú se enfrente a Brasil.

Al culminar con los cuatro bombos, se harán oficiales los grupos de la Copa del Mundo de Catar 2022.

¿Cómo se enfrentarán los países en cada grupo?

Con la asignación de cada selección y el lugar que ocuparán en el grupo, se desarrollarán los encuentros, comenzando con el 1 vs 2 y 3 vs 4

En la Jornada 2, el lugar 1 se verá ante el lugar 3 y el 2 contra el 4. Y en la última jornada, el lugar 1 se enfrentará al 4 y el 2 contra el 3.

Por ejemplo, en un grupo A donde Catar (A1) se vea ante Camerún (A2), Estados Unidos (A3) y Serbia (A4), Catar debutaría ante Camerún y Estados Unidos ante Serbia.

En la Jornada 2, Catar vs Estados Unidos y Serbia vs Camerún y en la última, se verán Catar vs Serbia y Estados Unidos vs Camerún.

Cabe recordar, que al igual que en los torneos de clubes, se asigna 3 puntos por triunfo, un punto por empate y cero puntos por derrota.

¿Qué sigue?

Tras la confirmación, se dará a conocer el calendario de los partidos, con la fecha, hora y estadio, en donde se dará inicio cada jornada.

La Copa del Mundo comenzará el 21 de noviembre del 2022.

Publimetro te recomienda